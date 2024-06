El base Christian Vital, relacionat amb el Baxi, jugarà finalment a Itàlia

El base estatunidenc Christian Vital, que els darrers dies ha estat relacionat amb el Baxi Manresa, no jugarà finalment al club del Bages. Aquest dissabte a la tarda el Derthona Basket Tortona italià, que també disputarà la Lliga de Campions, ha anunciat la seva contractació a través de les xarxes socials.

Vital va ser la temporada passada el màxim anotador de la FIBA Europe Cup i jugava al Legia Varsòvia, on va fer mitjanes de 21,9 punts i 19,8 crèdits de valoració en la segona competició de la FIBA. Alguns portals com Encestando i Piratas del Basket havien avançat que la contractació era molt a prop, però finalment no serà així. En tot cas, si el Baxi hi estava interessat vol dir que busca un anotador que també pugui aportar en la direcció de joc, segurament el que es pretenia de Brandon Taylor aquesta passada temporada o de Jerrick Harding en l'anterior.

Pel que fa a la direcció de joc, el Baxi té segura la continuïtat de Dani Pérez, que va renovar la temporada passada, però no la de Dani García, que acabava contracte aquest estiu i que ha tingut ofertes d'altres equips de l'ACB. Ha sonat molt el nom del Granada, tot i que els andalusos podria ser que finalment es decantessin per Sergi Garcia. Els manresans també disposen de Toni Naspler, cedit al Zamora, de LEB Plata, les dues últimes temporades.

Després de la contractació de Diego Ocampo com a entrenador, el Baxi va anunciar divendres el seu primer fitxatge, el del pìvot francès Bodian Massa, procedent del Bourg. Durant la setmana també s'han conegut les baixes de Selom Mawugbe i de Martinas Geben, que jugarà al Cedevita Olimpija.