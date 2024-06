El Baxi cau en un grup molt dur en la primera fase de la Champions

El Baxi Manresa no ha tingut gens de sort en el sorteig de la primera fase de la BCL (Basketball Champions League). Els bagencs han quedat enquadrat en un grup molt dur, amb el Niners Chemnitz alemany, campió de la FIBA Europe Cup i semifinalista de l'última Bundesliga, el Bertram Yacht Derthona Tortona italià i un rival de la fase prèvia. Aquest sortirà d'una sèrie d'eliminatòries i podria ser el Benfica, conjunt que ja va jugar contra els manresans la temporada 2022-23 i que va guanyar al Nou Congost. Els altres possibles rivals serien el Friburg suís, el Rilski búlgar, el Nokia finlandès, el Sabah azerbadjanès o el Norrköping Dolphins suec.

El Niners Chemnitz alemany no té una gran trajectòria a Europa, però la temporada passada va guanyar la FIBA Europe Cup en derrotar en l'acumulat per un punt el Bahçesehir, vell conegut del Baxi a Europa. Abans havia deixat fora de combat el Surne Bilbao guanyant per 25 punts de marge a Miribilla. A la lliga regular alemanya va ser tercer, només per darrere dels dos equips de l'Eurolliga, el Bayern i l'Alba i va arribar a semifinals del play-off, en què va ser eliminat pels berlinesos per 3-2. El seu tècnic és un argentí, Rodrigo Pastore i la ciutat, que pertanyia a l'antiga Alemanya Democràtica, es troba al sud de Leipzig i Dresden, prop de la frontera amb Txèquia.

El Bertram Yachts Derthona Baskets Tortona és un conjunt piamontès, d'una ciutat situada a l'est de Torí i al nord de Gènova de poc més de 26.000 habitants. L'equip va ser vuitè de la lliga regular al seu país, com el Baxi, i va caure en els quarts de final contra la Virtus de Bolonya, a qui fa forçar un cinquè partit. Entre els seus jugadors més destacats hi ha l'internacional belga Retin Obasohan, que ja es va enfrontar al Baxi quan jugava amb el Hapoel Jerusalem la temporada 2021-22. També ha fitxat l'estatunidenc Christian Vital, del Legia Varsòvia, que estava en els plans del Baxi.

Sobre el tercer rival, el Benfica sembla el més probable. Els portuguesos ja van jugar contra el Baxi fa dos cursos, amb victòria visitant en els dos partits. Manté molts dels jugadors d'aquells enfrontaments, amb Broussard i Ivan Almeida al capdavant.

El primer classificat passarà directament a la segona fase de grups, amb els setze millors, i el segon i el tercer hauran de jugar un play-out a tres partits durant el mes de gener.

Mala sort d'UCAM i d'Andorra

Dels altres equips de l'ACB, el MoraBanc Andorra, que ha de jugar prèvia, no ha tingut gaire sort. Els del principat s'han de desfer primer de l'Anvers belga, un rival rocós, i si ho aconsegueix es trobarà amb el campió del 2023, un Bonn que no és el mateix, però que és competitiu. En cas de guanyar els dos partits, la final per entrar a la fase de grups seria contra un altre rival dur, el Sàsser sard. Caldrà veure si els andorrans poden organitzar aquesta fase, la qual cosa els donaria més possibilitats.

Ja a dins de la fase de grups, sens dubte el més desafortunat, juntament amb el Baxi, ha estat l'UCAM Múrcia. El conjunt de Sito Alonso es veurà les cares amb el Peristeri, amb qui ja va jugar el partit pel tercer lloc de l'edició passada a Belgrad, amb victòria murciana (84-87), el Manisa turc i el sempre inquietant FMP Soccerbet serbi, pel desconeixement que hi ha dels nous conjunts d'aquella zona.

Pel que fa als altres dos conjunts, grup moderat per a La Laguna Tenerife, que tindrà un rival dur com el Karsiyaka turc, un clàssic de la competició, el nouvingut Saint-Quentin francès i el Kolossos de Rodes grec. Qui ha tingut més sort ha estat el vigent campió, l'Unicaja. Jugarà el grup B contra l'Oostende belga, el Szczecin polonès i un rival de la prèvia, segurament el PAOK Salònica o el Cholet. No hauria de tenir problemes per acabar primer.

L'ordre dels partits es donarà a conèixer en els propers dies.