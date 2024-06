El Baxi tindrà el Joventut i el Força Lleida al seu grup d'una ampliada Lliga Catalana ACB

El Baxi Manresa tindrà al seu grup el Joventut i l'acabat d'ascendir Força Lleida com a rivals en l'intent d'arribar a la final de la Lliga Catalana ACB, que enguany ha hagut de canviar de format i que es jugarà íntregament a Tarragona. El conjunt de Diego Ocampo jugarà al grup B i ho farà els dos primers dies. Si queda primer del grup, disputarà la final el dia 15.

Així, el grup B estarà format pels tres equips abans mencionats. Durant la Diada, en horari encara per determinar, el Baxi es veurà les cares amb el Joventut. L'endemà, jugarà contra el Força Lleida, acabat de pujar a l'ACB. El dia 13, jugaran entre ells badalonins i lleidatans.

Pel que fa a l'altre grup, l'11 de setembre s'enfrontaran el MoraBanc Andorra i el Bàsquet Girona. Els andorrans s'enfrontaran al Barça el dia 12 i blaugrana i gironins es veuran les cares el dia 13. El guanyador d'aquest grup jugarà la final contra el triomfador del B.

Quadre de la Lliga Catalana ACB / FCBQ

L'escenari de la competició serà el mateix del de fa dos anys, el pavelló Catalunya de Tarragona. Aleshores, el Baxi va jugar la seva semifinal contra el Joventut i va perdre per 89-96 després d'un fluix tram final del partit. El guanyador del torneig va ser el Barça, que va derrotar la Penya per 82-92. El Baxi Manresa ha jugat dues de les tres últimes finals. En la del 2021, va vèncer el Barça en la final per 81-70 al Nou Congost i en la de l'any passat, disputada a Lleida, va perdre contra el mateix rival per un ajustadíssim 81-79.