El Baxi anuncia que Brandon Taylor no seguirà a l'equip

El Baxi Manresa ha informat aquest dijous que el base estatunidenc Brandon Taylor no continuarà a l'equip la temporada que ve. Taylor va signar un contracte d'un any l'estiu passat i ha completat un curs irregular, amb molt encert en alguns partits i no tant en d'altres, i combinant la posició de base, la seva natural, amb la d'escorta.

Així, el jugador de 30 anys procedia dels Ningbo Rockets de la lliga xinesa. Atresorava una llarga experiència anterior al bàsquet europeu, després d'haver jugat a Hongria, Romania, Itàlia i França. La seva alçada d'1,78 metres semblava que el podria limitar en defensa i també a l'hora de trobar espais per llançar, però finalment no va ser així.

Taylor va acabar la temporada al Baxi amb unes mitjanes de 8,8 punts, 2 rebots i 3 assistències a la lliga regular. Va compartir direcció de joc amb Dani Pérez a l'inici del curs, però la lesió del jugador de l'Hospitalet i la irrupció en gran forma de Dani García va provocar que quan tots tres van estar a punt, Taylor ocupés més la posició de dos.

Ha destacat per la rapidesa de les seves accions i també la capacitat anotadora en alguns partits, com ara els 21 punts a València o els 22 a casa contra el Covirán en el tram inicial de la temporada. També va fer un bon quart de final de la Copa contra el Barça, amb 17 punts i cinc triples, a part de deixar un gran record per la seva actitud festiva en les victòries.