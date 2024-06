El Baxi confirma la marxa de Brancou Badio amb pagament de clàusula inclòs

El Baxi Manresa ha confirmat aquest divendres a la tarda la marxa de l'escorta senegalès Brancou Badio, un extrem que ja s'havia avançat setmanes enrere i, tal com va informar Regió7, havent de pagar una clàusula d'alliberament. Aquesta, segons alguns mitjans, és de 150.000 euros i el seu abonament li ha de servir, probablement, per incorporar-se al València Basket de Pedro Martínez, que encara no ha oficialitzat el seu fitxatge.

Badio va arribar al Baxi Manresa el maig del 2022, procedent del Fraport Skyliners, on havia coincidit amb l'ara entrenador dels bagencs, Diego Ocampo, just després de la final four de Bilbao, per pal·liar la baixa de Sylvain Francisco en la posició de combo base-escorta. Va jugar tres partits i, en acabat, va renovar per dues temporades. Fa poques setmanes es va saber que tenia una clàusula d'ampliació que el club ha fet efectiva.

Des de mitjana temporada 2022-23, Badio va experimentar una gran evolució del seu joc que el va fer passar de suplent de Jerrick Harding a referent perimetral en el joc ofensiu de l'equip. La passada temporada, va ser essencial en el gran any del Baxi, classificat per a la Copa i els play-offs, i va ser inclòs en el segon millor quintet de la lliga. Va acabar amb mitjanes de 14 punts, 2,8 rebots, 2,5 assistències i 11,1 de valoració.

És la tercera baixa confirmada en pocs dies pel Baxi, després de les de Martinas Geben, que ha estat inclòs en dret de tempteig però que ja ha firmat pel Cedevita Ljubljana, i Brandon Taylor. L'únic fitxatge anunciat ha estat el del pivot francès Bodian Massa.