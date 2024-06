Dani García pot estar molt a prop de fitxar per l'UCAM Múrcia

El base mataroní fins ara del Baxi Manresa Dani Garcia, de 26 anys, podria estar a prop de fitxar per l'UCAM Múrcia, segons ha informat aquest divendres al matí el periodista Oscar Herreros i ha confirmat, de fonts universitàries, el diari La Opinión de Murcia, del mateix grup que Regió7. Garcia, que havia sonat per al Granada setmanes enrere, acabava contracte, en teoria, amb el Baxi aquest estiu, tot i que no s'ha informat encara de si tenia alguna opció de renovació amb el Baxi. El jugador no va ser inclòs pels bagencs en la llista de tempteig feta pública dimarts.

Dani García va fer unes mitjanes de 6,1 punts i 3,8 assistències la temporada passada, la de la seva confirmació, sobretot a en el tram final de la primera volta, quan va aconseguir minuts després de la baixa de Dani Pérez i ja no els va deixar fins al final. El maresmenc ha actuat les quatre últimes campanyes al Congost, on ja havia jugat alguns minuts en dues temporades anteriors. Va ser cedit a l'Hospitalet, al Martorell (vinculat), al Levitec Osca, on es va lesionar de gravetat i al Bàsquet Girona, d'on va ser repescat la campanya 2020-21.

Si es confirma la marxa de Dani García, que compartirà posició de base a l'UCAM amb Ludde Hakanson i Troy Caupain, el Baxi quedarà amb un sol base, Dani Pérez, ja que dijous es va confirmar la marxa de Brandon Taylor. Caldrà veure què passa amb Toni Naspler, cedit al Zamora, de LEB Plata (actual Segona FEB) les dues últimes campanyes. Amb Dani García, el Baxi també perd un jugador de quota, de formació estatal. Per a la propera Champions en necessitarà cinc. Ara, a la primera plantilla, disposa de Dani Pérez, Musa Sagnia i Guillem Jou.