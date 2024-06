L'UCAM Múrcia anuncia el fitxatge de Dani García després que el Baxi se n'acomiadés

L'UCAM Múrcia ha anunciat aquest dissabte a la tarda la contractació del base mataroní Dani García, procedent del Baxi Manresa. El club bagenc havia donat a conèixer la marxa del jugador una estona abans, en tots dos casos a través de les xarxes socials. García, de 26 anys, firma per l'actual subcampió de la Lliga Endesa per dues temporades i una d'opcional i no deixa diners al Bàsquet Manresa, ja que finalitzava contracte i no tenia clàusula d'ampliació, tal com va explicar Regió7 divendres.

Amb la baixa de Dani García, unida a la de Brandon Taylor, anunciada a mitja setmana, la direcció de joc del Baxi queda amb només un base, Dani Pérez, que va renovar fa uns mesos. Cal esperar també a veure què farà el club amb Toni Naspler, cedit al Zamora de la LEB Plata (actual Segona FEB) les dues últimes campanyes.