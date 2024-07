Juampi Vaulet, la sisena baixa del Baxi de la temporada vinent

Juampi Vaulet no serà jugador del Baxi Manresa la temporada vinent. L'ala argentí clou d'aquesta manera un període de cinc temporades vestint la samarreta manresana, en les quals s'ha guanyat l'afecte del públic gràcies a la seva entrega i lluita. Amb la de Vaulet, ja són sis les baixes confirmades respecte a la plantilla que tantes alegries va donar al públic del Nou Congost, ja que se suma a les ja comunicades de Selom Mawugbe, Martinas Geben, Brandon Taylor, Brancou Badio i Dani Garcia.

De cara al curs vinent, el club haurà de treballar de valent per a tornar a bastir un equip competitiu per a continuar amb les bones sensacions que es va cloure l'exercici 23/24. Ara mateix, el Baxi només té quatre jugadors asssegurats en plantilla: Guillem Jou, Musa Sagnia, Dani Pérez i Bodian Massa. El capità té contracte fins a la temporada vinent, mentre que Pérez i Sagnia en tenen fins al 2026. Pel que fa a Mossa, com va anunciar el club ha firmat un contracte 1+1.

En el capítol de contractacions, en les darreres hores ha sonat amb força el nom del pivot Yannis Moran com a possible segon reforç. Un altre interior que la passada temporada va signar 7,4 punts, 5,7 rebots i 11,2 de valoració militant a l'UCAM Múrcia.