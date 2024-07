Xevi Pujol: "Serà molt difícil poder mantenir Robinson"

El director esportiu del Baxi Manresa, Xevi Pujol, ha estat molt clar en admetre que serà complicat mantenir a la plantilla Devin Robinson, tot i que el van posar a dret de tempteig, un termini que tot just s'acaba. Ha explicat que "ha crescut molt en un any i mig. L’estiu passat vam arribar a un acord, però ara és molt complicat".

D'altres jugadors dels quals no s'ha especificat el futur, com podria ser Travanté Williams, "es tracta de construir un equip. Quan els teus referents d’altres anys no segueixen no tens clar, per aconseguir harmonia, si els secundaris et serviran amb els nous referents. Estem visualitzant dibuixos amb el que hi ha al mercat. A mesura que avancem amb les incorporacions, tenim més informació per saber què ens falta".

En el treball de fitxar nous jugadors, "el Manresa no és prioritari al mercat per segons quins jugadors. Hem de tenir clar que hem d’anar a buscar jugadors concrets, que entenguin què volem en la proposta esportiva i en l’escenari que els oferim. Cal tenir molta paciència, picar a la porta en el moment adequat i ens trobem totes les parts".

D'aquesta manera, "hi ha gent que pot ser que tingui un peu i mig a fora, però que portis un jugador a prop de la seva posició i que llavors t’encaixi un altre cop. O al revés. La configuració de la plantilla és dinàmica i no hi ha una cosa fixa". Per això, "treballem per fer el millor equip possible i busquem un equip molt equilibrat en el que volem fer. Jugadors amb experiència i d’altres que no en tenen. Serà un estiu amb cares noves i quan siguin tots aquí, veure si tot el que imaginàvem es va complint".

Peces per polir

En aquest sentit, Pujol s'ha referit a dos dels fitxatges que s'han fet fins ara. Parlant del pivot francès Bodian Massa, "és un jugador de mentalitat col·lectiva. Ve de jugar en un equip on feia coses similars que amb nosaltres, juga a ritme alt i li agrada el contacte. És un jugador d’equip. Fa temps que el segueixo. Ha tingut impacte cada anys i ens encaixa amb les coses que volem fer. L’exigència dels cincs en la nostra proposta és gran i Massa hi va bé".

Pel que fa a Alston, "per la posició en què juga, és difícil de trobar perquè té una facilitat per posar la pilota a terra que els de la seva posició no tenen. És un generador. Però l’hem d’ajudar perquè és jove. S’ha anat desenvolupant lentament i ara ha tingut impacte a Alemanya en un equip amb pressupost limitat. Sabem què hem fitxat. El cognom té un valor afegit, però no ha sigut un fet".