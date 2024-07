El segon adveniment de la família Alston

El Baxi Manresa va sorprendre el passat 4 de juliol, festa nacional als Estats Units, amb l'anunci del fitxatge de Derrick Alston júnior, el fill del mític pivot que va guanyar la lliga del TDK. La nova contractació encara no ha jugat al Nou Congost, però sí que ha actuat a Manresa. I ho va fer quan només tenia tres mesos en una posada en escena muntada per Regió7.

Va ser el desembre del 1997 al teatre dels Carlins de la capital del Bages. Per a l'especial de Nadal que sol publicar aquest diari es va pensar a crear un naixement amb personatges de diverses procedències. Es va comptar, per fer de pastors, amb el jugador de tennis taula xinès Li Qi i la seva família, procedents de Bagà, on ell jugava; també, en el paper de Mare de Déu, amb la model santjoanenca Mireia Rojas, filla del nostre estimat i recordat company Josep Rojas, que és qui va immortalizar els moments per a la publicació; també s'hi va apuntar el pilot de motos santfruitosenc Carles Checa, que va protagonitzar el paper d'àngel; i finalment, el fitxatge estrella, un dels nous jugadors estatunidencs del TDK Manresa, Derrick Alston, i el seu petit fill.

La portada de la revista del 20 de desembre del 1997 a Regió7 / Regió7

L'Alston gran havia estat fitxat pel Manresa aquell estiu procedent de l'Efes turc i havia guanyat la Lliga Catalana com a carta de presentació. La tercera setmana de setembre, i després d'una victòria la pròrroga a la pista del Fòrum en la tercera jornada de lliga, va fer cap a Houston per veure néixer, el dimecres 17, el seu fill, al qual van posar el seu mateix nom, Derrick. En acabat, va tornar i va participar el diumenge en un clara victòria per 74-55 contra el Caja San Fernando.

El petit Derrick, abrigat per la seva mare, Robin, en presència del seu pare / Josep Rojas

Al cap d'unes setmanes, el petit Derrick i la seva mare, Robin, es van establir a Manresa i l'adaptació va ser tan ràpida que van acceptar la proposta d'aquest diari per oferir una de les imatges d'aquell desembre a la ciutat. El pare, com a Sant Josep, i el fill, com a nen Jesús i sense perdre's cap detall. Explica la crònica d'aquell dia que no va plorar gens, però que se l'havia d'anar abrigant per tolerar el fred manresà. D'aquí a unes setmanes es tornarà a trobar amb la ciutat d'aquella posada en escena.