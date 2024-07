Força Lleida i Leyma Coruña entren a l’ACB

L’Assemblea General de l’ACB ha aprovat aquest dimarts l’admissió del Club Básquet Coruña SAD i del Força Lleida Club Esportiu com a socis de la lliga. El darrer pas formal per a assegurar la seva participació a la Lliga Endesa 24/25.

L’entitat gallega debutarà com a club a la Lliga Endesa, i disputarà els seus partits com a local al Coliseum de A Coruña, després de proclamar-se campió de LEB Or. En canvi, el Força Lleida va aconseguir la darrera plaça en joc per a disputar la Lliga Endesa després d’imposar-se en una igualada final a quatre. Disputarà els seus duels com a local al pavelló Barris Nord, que ja havia acollit partits d’ACB entre 2001 i 2005.