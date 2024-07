Saint-Supery, clau de volta per al joc exterior del Baxi

Mario Saint-Supéry (Màlaga, 2006) és el pròxim objectiu del Baxi Manresa per nodrir el seu joc exterior. Està sonant durant tot l'estiu i ho ha admès el tècnic dels bagencs, Diego Ocampo, en una entrevista concedida a Catalunya Ràdio. El gallec ja el va tenir sota les seves ordres en la segona part de la passada temporada amb el Tizona a Burgos, a la LEB Or, i ha expressat repetides vegades la seva admiració per ell. En la mateixa entrevista, va assegurar que el volen però que "encara no hi ha res tancat".

L'arribada de Saint-Supery, per les seves característiques, pot ser la clau de volta per al perímetre manresà de la temporada vinent. Ocampo va explicar que, per tancar una plantilla que seria de dotze unitats, busquen dos exteriors i un altre jugador interior. Després de les contractacions d'aquesta setmana, el Baxi té nou homes. Si arriba el jugador a préstec de l'Unicaja, i el seu rol, poden determinar els següents moviments als despatxos.

El volen de base

Saint-Supery fa 1,91 metres d'alçada, la mateixa que Retin Obasohan, el belga que dimarts va contractar el Manresa, tot i que menys cos. A Màlaga parlen d'ell com "la joia de la corona" del planter. La temporada passada va començar el curs a la primera plantilla, i encara més amb la lesió d'Augusto Lima, ja que calia un cinquè jugador de formació per a la Champions. Ibon Navarro no el volia deixar sortir per res.

Però la tornada del brasiler va fer aconsellable cedir-lo a un lloc on tingués minuts. La fama d'evolucionador de jugadors de Diego Ocampo va propiciar que el Tizona fos l'escollit. L'Unicaja, però, va deixar clar que volia que el noi es foguegés com a base i no com a escorta, posició en què havia jugat al planter. La cessió a Burgos va ser perfecta. L'equip, que venia de LEB Plata, va disputar la final four per ascendir a l'ACB i ell va acabar amb mitjanes d'11 punts i 11,5 de valoració.

No és un anotador pur, ni tampoc un tirador, però el seu cos li permet fer moltes coses, ajudar en molts aspectes del joc, i la seva joventut, 18 anys, fan preveure un gran marge de millora. La temporada que ve seguirà sense lloc a l'Unicaja, ja que hi segueixen Kendrick Perry i Alberto Díaz. I quin lloc millor que al costat de l'entrenador que el vol el va ajudar el curs passat.

El seu encaix

En cas que arribi, però, es crea un dilema sobre la seva posició a l'equip. Els entrenadors diuen cada vegada més que no hi ha demarcacions estàtiques, però Saint-Supery, si realment ha de jugar de base, es trobarà amb dos companys a la plantilla que ja ho són, Obasohan i Dani Pérez. Si, a part d'ell, el Baxi ha de fitxar només un altre exterior, aquest, per força, hauria de ser un escorta anotador, de l'estil Thomasson o Harding. Es tancaria la porta a la renovació de Travanté Williams i un dels tres directors de joc, sobretot Saint-Supery i Obasohan, o bé Guillem Jou, serien els seus acompanyants en el rol de dos. De moment, el jugador andalús inicia el dia 27 d'aquest mes un europeu sub-18 a Finlàndia per al quan hi ha preseleccionats també dos jugadors de la base del Manresa, Miquel Llompart i Bruno Alocén.