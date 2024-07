El Baxi anuncia el fitxatge del seu escorta anotador, l'estatunidenc Cameron Hunt

El Baxi Manresa ha informat aquest matí del seu sisè fitxatge de la temporada. Es tracta de l'escorta que, en principi, ha d'assumir el protagonisme de l'equip alhora d'anotar. Cameron Hunt té 25 anys, fa 1,91 metres d'alçada i procedeix del Dijon, conjunt amb el qual va arribar al Top-16 de la Champions la temporada passada. Amb el conjunt francès va quedar fora dels play-off, novè, a la lliga del seu país.

Hunt procedeix de la Universitat de North Dakota State, i va ser amb la seva arribada a Europa que va explotar la seva faceta anotadora. No ha baixat mai dels 10 punts de mitjana en la seva etapa al Vell Continent, arribant als 17,1 en l'últim any a Europa. L'any passat en va fer 12,1 i 10,6 de valoració a la lliga francesa i 12,3 i 10,5 a la competició europea. Se'l contempla, des del club, com "generador i anotador".

Amb aquest fitxatge, el Baxi té deu jugadors a la primera plantilla, els bases Obasohan i Dani Pérez, l'escorta Hunt i també Guillem Jou, que pot actuar de dos i de tres, els ales Musa Sagnia i Álex Reyes, els ala-pivots Marcis Steinbergs i Derrick Alston júnior i els pivots Emanuel Cate i Bodian Massa. Segons el seu tècnic, Diego Ocampo, faltaria un exterior, que podria ser Mario Saint-Supery, cedit per l'Unicaja, i un altre interior, segurament un quatre.