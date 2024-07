Devin Robinson acompanyarà Geben al Cedevita Olimpija

Ja va dir Xevi Pujol que la continuïtat de Devin Robinson a Manresa era molt difícil i així ha estat. Dos dies després que el Baxi confirmés la contractació de Cameron Hunt, amb la qual cosa omplia les seves places de jugadors extracomunitaris, el Cedevita Olimpija de Ljubljana ha informat del fitxatge del jugador virginià, de 29 anys, cabdal per a la salvació dels bagencs fa dues temporades i vital en l'extraordinària campanya passada.

Robinson repetirà parella interior, d'aquesta manera, amb Martinas Geben. El lituà ja fa setmanes que va confirmar el seu fitxatge pel conjunt de la capital eslovena. De tota manera, el Bàsquet Manresa els va posar a tots dos en una llista de dret de tempteig l'oferta de la qual no va ser igualada per cap altre equip de l'ACB, amb la qual cosa manté els drets de tots dos per si algun dia tornen a la Lliga Endesa. Jugarien al Congost o el Baxi en cobraria una compensació.

En declaracions als mitjans del Cedevita, Robinson ha declarat que “de moment no sé gaire del club, però sé que competeix a un alt nivell i que és una organització molt professional que juga amb caràcter i cor. Jo volia formar-ne part". Afegeix que "quan vaig signar el contracte vaig preguntar una mica per Ljubljana i Eslovènia. Vaig veure que és un país molt verd i net, però al mateix temps vaig aprendre que la gent és molt amable, i la cultura és històrica amb un toc de modernitat”.

Des del punt de vista esportiu, "vull que siguem competitius amb els millors equips de les dues competicions. Vull que ens guanyem el respecte i estiguem entre els millors en ambdues competicions".