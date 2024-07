Baxi Manresa: La construcció d'una nova estructura harmònica

Una frase que ha fet fortuna és la que diu que si una cosa funciona, no la toquis, que no sigui que l'espatllis. La teoria està molt bé, però la pràctica diu que, de vegades, no hi ha més remei que fer canvis profunds. És el que li ha passat aquest estiu al Baxi Manresa. Ve d'un any gairebé perfecte, en què va poder conservar nou jugadors i el tècnic del curs anterior, un fet que va ser cabdal per donar continuïtat a un projecte guanyador. Però l'èxit comporta que els que han triomfat tinguin ofertes i el club no els pugui retenir.

Nou dels tretze jugadors, i l'entrenador, amb els quals els bagencs comptaven en l'últim duel de l'ACB passada contra l'Unicaja ja no hi són, ja sigui per voluntat dels protagonistes o del propi Manresa. L’últim, Devin Robinson, de qui es va anunciar ahir que jugarà al Cedevita, com Martinas Geben. El club, bàsicament el seu director esportiu, Xevi Pujol, havia de refer la joguina masegada. Només li havien quedat quatre peces, el base Dani Pérez, els ales Jou i Sagnia i l'ala-pivot Steinbergs. Tota la resta havia de ser nova, amb l'afegitó d'un nou tècnic. Una nova estructura i un nou preparador, però mantenint una filosofia a la qual sembla que el club no renuncia.

En la presentació del tècnic, Diego Ocampo, el passat 8 de juliol, el mateix Pujol va explicar que l'equilibri és bàsic per crear aquest nou mecano. Que cada peça que afegeixis determina quina hauràs d'anar a buscar a continuació perquè l'esquelet no es desmanegui. En concret, explicava que "es tracta de construir un equip. Quan els teus referents d’altres anys no segueixen no tens clar, per aconseguir harmonia, si els secundaris et serviran amb els nous referents. Estem visualitzant dibuixos amb el que hi ha al mercat. A mesura que avancem amb les incorporacions, tenim més informació per saber què ens falta".

Així, "hi ha gent que pot ser que tingui un peu i mig a fora, però que portis un jugador a prop de la seva posició i que llavors t’encaixi un altre cop. O al revés. La configuració de la plantilla és dinàmica i no hi ha una cosa fixa". Despres d'una setmana en què hi ha hagut tres anuncis de fitxatges, el base Obasohan, l'escorta Hunt i el pivot Cate, el perfil de la plantilla es va tancant. Sembla que només queden dues peces, un exterior i un interior, segons les pròpies declaracions de l'entrenador a Catalunya Ràdio. Una podria estar clara si s'aconsegueix la cessió del jove jugador de l'Unicaja Mario Saint-Supery. De l'altra, no ha trascendit si es busca un quatre o un cinc. Amb aquesta reconstrucció, la plantilla permet pensar un funcionament amb elements més estables i d'altres més volubles.

Jugadors frontissa

Si atenem a les cinc posicions clàssiques d'un equip, base (1), escorta (2), ala (3), ala-pivot (4) i pivot (5), alguns dels basquetbolistes amb els quals comptarà Ocampo semblen clarament establerts en una d'elles. Així, Dani Pérez hauria de ser sempre 1, Cameron Hunt és un 2 clar, Álex Reyes, per característiques físiques i de joc, és un 3 i Bodian Massa és un 5 evident. En la resta, ja hi ha matisos.

Esquema de la primera plantilla del Baxi de la temporada vinent / Jordi Cirera

Així, el futurible Saint-Supery pot actuar indistintament d'1 i de 2, tot i que a Màlaga afirmen que el seu club de procedència vol explotar les seves característiques com a base pur. Pensen que les seves condicions el poden fer diferencial en aquest rol, i també és el que li va guardar Ocampo a Burgos, quan va jugar cedit al Tizona que preparava el tècnic gallec. Si fos així, el Baxi tindria tres bases, com la temporada passada. Aleshores, tot i que es van fer malabarismes, no hi havia minuts per a tots en aquesta posició en concret. Dani Garcia no tenia minuts a l'inici i Brandon Taylor va ser utilitzat com a dos al final. Per tant, si arriba l'andalús, o ell juga més de dos o ho fa Obasohan, tot i que el belga es troba millor tenint molta pilota a les mans.

Si cap d'ells fes de dos, hi hauria una altra opció. Seria la de Guillem Jou. El capità, que sembla que es troba molt recuperat de la seva lesió, ha jugat últimament de tres, però originàriament era un escorta. Caldria veure com es readaptaria a aquesta demarcació, ja que en l'ala té competència clara amb Sagnia i Reyes.

Tresos-quatres i quatres-cincs

Precisament, Musa Sagnia va ser utilitzat en algunes ocasions de quatre la temporada passada, quan Pedro Martínez volia fer quintets baixos. El gambià, de físic privilegiat, s'hi pot adaptar. Llavors tenim el cas de Derrick Alston, un jugador que, en teoria, és un quatre, però que té habilitats a l'hora de posar la pilota a terra i llançar pròpies d'un tres. Potser per això el club podria estar buscant un ala-pivot més clàssic.

En aquesta posició, precisament, trobem un dels supevivents de l'any passat, Marcis Steinbergs. Però el letó també es va fer un tip de jugar de cinc amb Pedro Martínez. Aquest lloc sembla clar ara per a Massa i Cate, encara que el romanès també podria fer tasques per obrir el camp.

I tot això, sense comptar amb possibles reforços del planter. Toni Naspler (1 o 2), Ladji Coulibaly (4) o Ondrej Hustak (4 o 5) estan a la recambra i no és descartable el seu concurs amb un evolucionador de talent com Ocampo. Moltes incògnites interessants per acabar de resoldre.