Pierre Oriola no seguirà al Baxi Manresa

Just acabar el darrer partit de la temporada, Pierre Oriola es va mostrar obert a seguir el curs vinent al Baxi Manresa, però finalment, no serà així. El club del Nou Congost s'ha acomiadat aquest dimecres del pivot a través d'un missatge a les xarxes socials. El de Tàrrega tanca així la segona etapa a l'equip del Bages, on va tornar l'estiu passat.

Després de passar per diversos clubs com el CB Sevilla, el València Basket o el Barça, el pivot lleidatà va anunciar l'octubre del 2023 el seu fitxatge pel Bàsquet Manresa, club amb el que va debutar a la Lliga Endesa l'any 2009.

Oriola va fer una temporada de menys a més, amb unes mitjanes de 3,3 punts i 3,7 rebots per partit i, precisament, la seva millor actuació va ser als quarts de final del play-off davant l'Unicaja Màlaga, concretament en el primer duel de la sèrie, quan va anotar 12 punts i va capturar 8 rebots.

Des del Baix Manresa han enviat un missatge d'agraïment al jugador: "Ha estat un retorn molt esperat, s'ho ha deixat tot a la pista i sempre serà dels nostres. Pierre, aquesta samarreta sempre serà una mica teva. Manresa és casa teva!", ha piulat el club a X.

Tot i que encara se'n desconeix el futur, tot apunta que aquest es decidirà els pròxims dies. Segons el diari 'Segre', el jugador podria estar a prop de tancar un acord amb el recent ascendit Força Lleida.