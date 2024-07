El Baxi fitxa l'escorta uruguaià Santiago Véscovi

L'uruguaià Santiago Véscovi s'incorpora al Baxi Manresa. L'escorta, de 22 anys i 1,91 metres, arriba provinent dels Tennessee Volunteers de la NCAA, amb els quals ha disputat les darreres cinc temporades. Véscovi ha firmat contracte amb el club bagenc per dues temporades.

Santiago Véscovi (nascut a Montevideo, Uruguay, el 14 de setembre del 2001) ha signat aquesta darrera temporada unes mitjanes de 5,7 punts, 3,6 rebots, 2,6 assistències i 8,6 de valoració. Fa pocs dies Véscovi va disputar la lliga d'estiu de l'NBA amb els Golden State Warriors.

Jugador exterior polivalent, en atac, l'uruguaià destaca per la seva generació des del bloqueig directe per passar i pel tir de 3 punts. Segons ha explicat el club en un comunicat, "en defensa és un jugador molt sacrificat i amb molt bona mentalitat".

Ell mateix es defineix com "un jugador perimetral que està jugant molt d'escorta. La transició va arribar quan vaig arribar a Tennesse, moment en què vaig passar de base a jugar de dos, però puc actuar en les dues posicions". Aquest estiu ha actuat a la lliga d'estiu amb la camiseta dels Golden State Warriors. El 8 de juliol va anotar 6 punts contra els Lakers. Va tornar a tenir minuts el dia 15, tot i que no va anotar contra els Chicago Bulls. El 18 de juliol va fer dos punts en 17 minuts contra els Cavaliers. Va jugar cinc minuts sense anotar contra els Thunder i, finalment, diumenge passat va fer la seva màxima anotació, 10 punts, amb dos triples, quatre rebots i quatre assistències davant dels Miami Heat.

La seva idea era jugar a l'NBA aquesta temporada però no va ser draftejat i va provar sort al campus d'estiu de Las Vegas, on ha estat captat pel Baxi Manresa. Ell mateix explica que "la meva defensa i el meu IQ [capacitat per llegir el joc] estan preparats. Sobre el meu tir, sé que estic capacitat perquè millori i estic treballant en ser un tirador consistent, és una qüestió de repetició. M'estic preparant per qualsevo oportunitat que se'm presenti".

Aquest és el setè fitxatge del Baxi aquesta pretemporada després del base Retin Obasohan, l'escorta Cameron Hunt, l'ala Álex Reyes, l'ala-pivot Derrick Alston júnior i els pivots Emanuel Cate i Bodian Massa. El mateix tècnic, Diego Ocampo, va declarar que també es busca un interior i es negocia amb l'Unicaja la cessió del base-escorta Mario Saint-Supery, l'arribada del qual podria resultar compromesa després del fitxatge de Véscovi.

El jugador de Montevideo serà el cinquè uruguaià que arriba a la Lliga Endesa després de Jayson Granger (Estudiantes, Unicaja, Baskonia), Bruno Fitipaldo (San Pablo Burgos, Tenerife), Agustín Ubal (planter del Barça, Breogán, Palència, Granada) i Joaquín Rodríguez (fitxat enguany pel Casademont Saragossa).

Com a curiositat, tres dels quatre jugadors entre bases i escortes de la propera plantilla són esquerrans. A part de Véscovi, també ho són Cameron Hunt i Dani Pérez.