L'afició del Baxi reacciona a la marxa de Travanté Williams: "Jugador dels que es fan estimar i molt"

El Baxi Manresa ha anunciat aquest dijous que Travanté Williams no continuarà a l'equip la temporada vinent. Com és habitual en aquests casos, ho ha fet a través d'un missatge a les xarxes socials i la notícia, tot i que previsible per com el club estava confeccionant la plantilla 2024-25, ha deixat trista a bona part de l'afició. "Un jugador que sempre vols tenir al teu equip. Treball i lluita. Jugador dels que es fan estimar i molt", ha comentat un usuari d'X.

L'adeu de Williams s'ha fet públic una hora llarga abans de l'anunci d'un nou fitxatge per part del Manresa, l'escorta uruguaià Santiago Véscovi. En la seva piulada de comiat, el club ha escrit: "Gràcies Tony! Gràcies per haver-nos donat aquesta fantàstica temporada. Has estat un exemple i part del nostre equip des del dia 1. Bona sort".

I, darrere seu, bona part dels missatges dels aficionats han estat d'agraïment a l'esforç mostrat per Williams el curs 2023-24. I és que, tot i només haver vestit la samarreta del Baxi una temporada, el nord-americà amb passaport portuguès ha deixat empremta a la grada. "Una llàstima, un jugador que ho donava tot a la pista. Sort"; "Jugadors com ell els vull sempre al meu equip. Molt agraït per tot i sort allà on vagis Travante"; "Gràcies per aquest gran any; et recordarem amb molt amor"; i "Una autèntica pena. No sé si ha estat per part d'ell o nostra, però segur que serà recordat. Gràcies!!!!", en són uns exemples.

El mateix Williams també ha fet servir X per acomiadar-se. "Gràcies per aquesta oportunitat!!!! Quina ciutat tan bonica!! I fans increïbles! Us trobaré a faltar", ha escrit.

Quan es va incorporar l'any passat, el Baxi va informar que l'escorta d'Alaska arribava amb un contracte per dues temporades. No es va especificar, però, si hi havia cap clàusula per cap de les dues parts per liquidar la relació després del primer any. "Aquest moviment sí que no l'entenc!!!! Molta sort, Travanté!!!!!"; "Ja es veia a venir, però penso que és una pífia monumental no renovar-lo"; i "Veient estadístiques suposo que hauran buscat un jugador més anotador, que és el que demanàvem molts", són altres missatges comentant l'adeu de Williams.

Ahir, el Manresa va anunciar la marxa de Pierre Oriola, que se suma a les de Dani Garcia, Juampi Vaulet, Brandon Taylor, Brancou Badio, Devin Robinson, Martinas Geben i Selom Mawugbe. Amb Williams ja són 9 de 13 els integrants de la plantilla 2023-24 que no continuaran.