Pierre Oriola canvia el Baxi Manresa per l'Hiopos Lleida

L'Hiops Lleida de la Lliga Endesa ha anunciat aquest divendres el fitxatge de l'ala pivot lleidatà Pierre Oriola, procedent del Baxi Manresa, que ha signat per una temporada. Amb la seva ja són cinc les incorporacions per a la propera temporada del club, que completa les quatre quotes estatals que requereix l'ACB, juntament amb els exbarcelonistes Rafa Villar, Oriol Paulí i Michael Caicedo.

Oriola, de 31 anys, arriba a Lleida com un jugador amb una gran experiència, tant a l'ACB, com a nivell internacional, en haver passat pel Manresa, el Barça, el València i el Girona. Al seu palmarès, hi figuren dues Lligues Endesa i quatre Copes del Rei, i, el 2019, es va proclamar campió del món amb la selecció espanyola.

La temporada passada, el pivot de Tàrrega va jugar 28 partits amb el conjunt del Bages en què va fer una mitjana de 3,3 punts, 3,7 assistències, 0,5 rebots.

Després de l'anunci oficial, el director esportiu de l'Hiopos Lleida, Joaquín Prado, ha declarat que al club estan “molt contents d'anunciar la incorporació de Pierre al projecte de ACB”.

“En Pierre ha tingut una carrera plena d'èxits, de compromís i de treball. És un jugador amb un punt d'intensitat enorme, no exempt de talent, i estem convençuts que ens ajudarà moltíssim aquesta primera temporada a la Lliga Endesa”, ha assegurart Prado.