El Baxi encetarà la temporada al Congost davant del València

El Baxi Manresa debutarà a la Lliga ACB al Nou Congost per segona vegada d'ençà del seu retorn a la màxima competició estatal, la temporada 2020/2021. El nou projecte capitanejat per Diego Ocampo tindrà un primer duel exigent, contra un València Basket amb dues cares conegudes, la de Pedro Martínez a la banqueta i la de Brancou Badio sobre el parquet. Un duel que es disputarà d'aquí a gairebé dos mesos, el 28 de setembre a les 20.45 h.

Com ja va passar la passada temporada, l'inici de curs competitiu serà dur, tot i que sense una sobrecàrrega de partits en competició domèstica. El segon compromís dels manresans no els farà sortir de Catalunya, ja que en la segona jornada disputaran el seu primer matx a domicili serà a Fontajau, contra el Bàsquet Girona de Fotis Katsikaris. De fet, els quatre primers partits dels d'Ocampo es jugaran a un pavelló català, perquè la tercera jornada serà al Congost contra el Dreamland Gran Canaria, mentre que la quarta serà al pavelló Barris Nord, davant de l'acabat d'ascendir Hiopos Lleida.

El primer duel lluny del principat serà a Madrid, davant del vigent campió de la competició. El primer enfrontament amb el nou Barça de Joan Peñarroya serà el primer de desembre al Nou Congost, set dies abans de jugar contra l'altre nou equip de la màxima competició domèstica, el Leyma Corunya. El Morabanc Andorra visitarà el Nou Congost just abans de començar les vacances de Nadal, mentre que el primer duel amb el Joventut de Badalona, també al feu manresà, serà la darrera jornada de la primera volta. Un enfrontament que podria ser decisiu per als dos equips de cara a entrar a la Copa del Rei, que se celebrarà a Las Palmas del 13 al 16 de febrer.

La segona volta de la competició repetirà el format asimètric de les anteriors, però curiosament començarà contra el mateix rival que en el debut, el València de Pedro Martínez i Brancou Badio. De fet, si el principi de calendari era exigent, el de la segona meitat de competició encara ho serà més, ja que en la següent jornada, Ocampo i els seus es desplaçaran fins al Palau Blaugrana per a medir-se de nou amb el Baça de Peñarroya. La visita del Surne Bilbao suavitzarà temporalment un calendari molt exigent, que tot seguit els farà viatjar fins a Màlaga, per enfrontar-se a l'Unicaja.

L'Hiopos Lleida visitarà per primera vegada en partit oficial el Nou Congost durant la jornada 26, ja a principis d'un mes d'abril carregat de rivals catalans. La següent jornada, els manresans jugaran a l'Olímpic de Badalona, i tot just sis dies després, rebran el Bàsquet Girona al Congost. Com a l'inici, els tres darrers duels dels manresans també es preveuen exigents. La jornada 32 veurà el Reial Madrid de Chus Mateo viatjar fins al fortí bagenc, mentre que en la penúltima ronda de partits, seran els manresans qui visitaran el Principat d'Andorra.

L'última jornada de competició, encara sense un horari assignat i probablement seguint el format de jornada unificada de les darreres temporades, enfrontarà els manresans amb La Laguna Tenerife, el rival contra qui van obrir el curs la temporada passada.