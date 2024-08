Lliga Catalana ACB: A la venda els abonaments de la 45a edició

A un preu de 35 euros per al públic general i a través del web de l'Ajuntament de Tarragona, ja es poden adquirir els abonaments per assistir als partits de la Lliga Nacional Catalana ACB 2024. Es tracta d'entrades que permeten veure els set partits del torneig, inclosos el Baxi-Joventut de l'11 de setembre, el Lleida-Baxi de l'endemà i la final del dia 15.

Tarragona tornarà a acollir, dos anys després, la Lliga Catalana, que en la seva 45a edició es disputarà al Palau d'Esports Catalunya els dies 11, 12, 13 i 15 de setembre.

Baxi Manresa, Barça, Joventut Badalona, MoraBanc Andorra, Bàsquet Girona i Hiopos Lleida seran els protagonistes del torneig, que enguany comptarà amb un nou format de competició amb un total de 7 partits. Dimecres 11, dijous 12 i divendres 13 de setembre es jugarà la fase prèvia amb la disputa de dos partits cada dia, mentre que la final està prevista per diumenge dia 15.

Quadre de la Lliga Catalana ACB / FCBQ

La fase prèvia estarà formada per dos grups de tres equips, que s'enfrontaran tots contra tots a una sola volta. Els primers classificats accediran a la gran Final, prevista per diumenge 15. Els 7 partits es retransmetran en directe per la Televisió de Catalunya a través del seu canal Esport3.

Grup 1: Barça, Girona i Andorra

Barça, Girona i Andorra Grup 2: Manresa, Joventut i Lleida

Pel que fa als horaris de joc, la jornada del dimecres 11 de setembre arrencarà a les 12.30 h amb el Morabanc Andorra-Bàsquet Girona, mentre que a les 20.30 h es disputarà el Baxi Manresa-Joventut de Badalona. Dijous 12 de setembre a les 18.30 h es jugarà l'Hiopos Lleida-Baxi Manresa i, tot seguit, a les 21 h serà el torn del Morabanc Andorra-Barça. La fase de grups finalitzarà divendres 13 de setembre amb un Joventut-Hiopos Lleida a les 18.30 h, i un Girona-Barça, a les 21 h.

La Final, prevista per diumenge 15 de setembre a les 19 h (pendent de confirmació televisiva), enfrontarà el primer classificat del grup 1 davant el primer del grup 2.

Preus reduïts

L'Ajuntament de Tarragona i la Federació Catalana de Basquetbol ofereixen una oferta per a grups de clubs i escoles federades a 20€. Aquesta promoció inclou entrada als 7 partits i és aplicable a partir de col·lectius amb 20 persones.