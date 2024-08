VÍDEO | Així juga Retin Obasohan, el nou base del Baxi Manresa

La direcció del Baxi Manresa la compartiran aquesta propera temporada, la 2024-25, Dani Pérez i Retin Obasohan, un base belga de 31 anys, 1,91 m i un físic corpulent i fort. Arriba del Tortona italià, té llarga experiència en competicions europees i per descobrir com juga, la Lliga ACB li ha dedicat aquest vídeo amb algunes de les seves millors jugades en les temporades anteriors.

Exterior format als Estats Units, però amb molta experiència al bàsquet europeu, Obasohan ja es va enfrontar al Baxi per partida doble en la fase de grups de la Champions la temporada 21/22, quan militava a l'Hapoel Jerusalem. Del Nou Congost en va marxar havent anotat 19 punts i repartit 12 assistències.

Obasohan s'incorpora a la disciplina manresana provinent del Bertram Tortona italià, que la temporada passada va accedir a la primera ronda del play-off pel títol. Els piemontesos es van medir al Virtus Bologna, i malgrat perdre els dos primers partits, van aconseguir forçar el cinquè. Una competició on Obasohan va registrar 8,5 punts, 2,6 rebots i 2,5 assistències. El potent base belga també va disputar competició continental, la Champions, on va anotar 11,1 punts, capturar 4 rebots i repartir 3,4 assistències en un esforç que els va servir per arribar a la fase de play-in, on van caure en dos partits molt igualats contra el Galatasaray.

Després d'una primera etapa a les lligues italiana i alemanya, Obasohan va protagonitzar un fugaç retorn als Estats Units per disputar la G-League amb els Motor City Cruise de Detroit. Una aventura que no va acabar de quallar, així que va tornar a Europa. El tercer destí lluny del continent americà van ser els OeTTINGER Rockets de Gotha, altra vegada a territori germànic. El seu primer gran èxit el va assolir a l'ERA Nymburk txec, on a més de proclamar-se campió de lliga domèstica, va coincidir amb un vell conegut per l'afició manresana, Jerrick Harding.

El seu millor moment com a jugador es va poder veure quan era jugador de l'ASVEL. Aleshores, Obasohan va gaudir de l'oportunitat de disputar la màxima competició europea per clubs, l'Eurolliga. Però un mal final de temporada regular, en el qual van encadenar 13 derrotes consecutives, va condemnar una plantilla que comptava amb el veterà Nando De Colo i el darrer número 1 del Draft de l'NBA, l'ala francès Zaccharie Risacher.