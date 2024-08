El Baxi aconsegueix la cessió de Saint-Supéry per part de l'Unicaja

El Baxi Manresa ha posat fi aquest dimecres a un dels serials de l'estiu i ha informat que la temporada vinent comptarà amb el concurs del base-escorta Mario Saint-Supéry, que arribarà a préstec de l'Unicaja. Ja fa setmanes que el tècnic dels manresans, Diego Ocampo, va declarar a Catalunya Ràdio que volien el seu concurs i aquest arriba després de la participació del jove jugador a l'europeu sub-18, on Espanya va ser eliminada per Israel als vuitens de final i on ell va coincidir amb dos jugadors del filial bagenc, Miquel Llompart i Bruno Alocén.

L'Unicaja buscava un equip per cedir aquest prometedor jugador de 18 anys i 1,94 metres que pot jugar de base o d'escorta, tot i que des de Màlaga apunten que el seu club d'origen el vol explotar com a director de joc. L'any passat ja va ser cedit a partir del mes de desembre al Tizona de Burgos, que entrenava Ocampo, i va ajudar a que l'equip castellà arribés a la Final Four per pujar a l'ACB, on va ser eliminat per l'Estudiantes.

Com ha demostrat en el darrer europeu, Saint-Supéry pot anotar de moltes maneres, amb tir exterior o a prop de cistella, aprofitant la seva superioritat física contra molts bases, tot i que serà el primer any sencer que juga a l'ACB. Fins ara només havia tingut participacions curtes amb l'Unicaja, que el veu com la joia de la corona del planter.

Joc exterior tancat

Amb aquesta incorporació, el Baxi tanca el joc exterior amb Dani Pérez i Retin Obasohan de bases, Saint-Supéry que pot fer de base o de dos, Camerun Hunt i Santiago Véscovi d'escortes i una línia d'ales formada per Guillem Jou, que també podria fer de dos. Musa Sagnia i Álex Reyes.

Segons va declarar el mateix Ocampo, el Baxi busca ara un interior que podria ser un quatre. En els últims dies ha sonat que Marcis Steinbergs podria deixar el club i anar al Gevi Napoli de la lliga italiana, però fonts properes al jugador han negat aquest extrem i han assegurat que el letó complirà l'any de contracte que li queda al Bages. El mateix director esportiu manresà, Xevi Pujol, va recordar que tenia un any més de lligam amb l'entitat en la presentació de Diego Ocampo.

Per ara, els interiors són Derrick Alston i el mateix Steinbergs de quatres, tot i que l'estatunidenc és una peça molt mòbil i no un quatre a l'ús, i Emanuel Cate i Bodian Massa de cincs. Si es fitxa un altre jugadors, la plantilla seria de 13 homes amb la qual cosa, si no hi ha lesions, caldrà descartar-ne un en cada enfrontament.

Saint-Supéry i els seus companys és previst que siguin a Manresa el proper dia 14 d'agost, dimecres vinent, moment en el qual el club ha anunciat que es farà la presentació de la formació de cara a la propera temporada i arrencaran els entrenament.