El Baxi passa de ser el més continuista al segon que més renova l'equip en un any

Aquest proper dijous, quan el Baxi Manresa faci l'acte de presentació de la nova temporada, farà un any just que el club fitxava Travanté Williams. Era la segona contractació de l'estiu passat, quinze dies després d'haver oficialitzat Brandon Taylor. A més, provaria una sèrie de jugadors durant l'estiu, com el pivot serbi Nikola Jovanovic i l'ala alemany Lukas Wank, però només s'acabaria quedant, i durant poc temps, amb el danès Jonas Zohore. Van ser les úniques cares noves d'una pretemporada de continuïtat en què els manresans només van ser superats per l'Unicaja i el Madrid en la llista dels que es van moure menys als despatxos a l'hora de fer arribar jugadors.

Aquell fet, el de seguir amb el que havia donat bon resultat, va ser cabdal per a la gran temporada que es va fer i també ha estat determinant perquè, dotze mesos més tard, la situació hagi canviat diametralment. La marxa de jugadors, temptats per d'altres projectes, provoca que els bagencs siguin ara els segons que han contractat, només superats per un Breogán que, curiosament, també era líder en aquesta matèria l'any passat i al qual li va tocar patir molt per mantenir la categoria. A més, de les vuit contractacions de l'equip, a l'espera que arribi un jugador interior, amb la qual cosa empataria amb els gallecs, només tres tenen experiència a la lliga, i un, el darrer d'arribar, força escassa.

Si va bé, i es pot, no es toca

Així, no és estrany que els tres equips que van anar millor la temporada passada siguin els que s'han reforçat menys. El campió de la lliga regular, l'Unicaja, només han incorporat Tyson Pérez. El subcampió de lliga, l'UCAM, Dani García, del Baxi, i Brodziansky. I el Madrid, guanyador del doblet, dos vells coneguts com Ibaka i Feliz i l'aposta de l'escorta Rathan-Mayes. I encara perquè s'han retirat llegendes com Rudy Fernández i Sergio Rodríguez.

El Baxi també hauria volgut seguir aquest camí. Però no ha pogut en alguns casos, o volgut en d'altres. No ha pogut retenir el tècnic, Pedro Martínez, ni puntals desitjats com Brancou Badio, Devin Robinson o Martinas Geben. A més, la confecció de la plantilla l'ha fet prescindir d'altres elements com Vaulet, Oriola, Williams o Taylor. I el que li ha fet el pes al director esportiu, Xevi Pujol, i al nou entrenador, Diego Ocampo, són, en molts casos, melons per obrir.

Molts debutants

Debutaran a la lliga el base Retin Obasohan, els escortes Cameron Hunt i Santiago Véscovi, l'ala-pivot Derrick Alston júnior i el pivot Bodian Massa. De tots, el belga sembla el més contrastat, amb una llarga trajectòria en competició europea en diversos equips i també amb la selecció. Dels dos jugadors que ocuparan la posició de dos, un està adaptat al joc europeu, com Hunt, però l’altre ha fet carrera universitària als Estats Units i s’ha d’adaptar no només a un nou país, sinó també a un nou continent i a un estil de bàsquet que no s’assembla gens a aquell d'on procedeix. Alston es presenta com una peça molt particular i difícilment catalogable i Massa ha anat creixent a França, però surt per primer cop del seu país.

Amb cinc jugadors que no s’han estrenat a la Lliga Endesa el Baxi és, juntament amb equips que també es renoven molt, com el mencionat Breogán o el Bilbao, el que ha mirat més a fora. Els bascos, per cert, repesquen per al campionat un ex del Manresa com Jordan Davis. També torna Joe Thomasson, en el seu cas al Gran Canària.

De la resta de contractacions, dos nouvinguts sí que tenen hores de vol a la lliga com l'ala Reyes, que ha estat les quatre últimes temporades al Bilbao, i el pivot Cate, qui es va formar al Madrid, motiu pel qual és jugador de quota, i que després ha ofert bon rendiment a places com Sevilla o Múrcia. A sobre, el darrer d'arribar és un jove de només 18 anys que encara ha d'explotar com Saint-Supéry, amb minuts escassos a l'Unicaja, el seu club d'origen. Tot això s'ha d'avenir amb els que segueixen, com Dani Pérez, Jou, Sagnia i Steinbergs i aprofitar la pretemporada per fer-ho com més aviat millor, ja que en sis setmanes arrencarà la lliga al Congost amb la visita de Pedro Martínez. Serà un bon examen per veure si el canvi per necessitat d'un estiu a un altre inicia el curs a bon nivell.