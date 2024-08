La selecció estatal sub-16 jugarà contra Bulgària en els vuitens de final de l'europeu

La selecció espanyola sub-16 ha completat amb ple de victòries el seu pas per la primera fase de l'europeu de la categoria que es disputa a Càndia, la capital de l'illa de Creta. Espanya, amb dos jugadors del Bàsquet Manresa i l'entrenador a les seves files, ha derrotat Turquia per 59-64 en el darrer partit i ara jugarà els vuitens de final, dimarts, contra Bulgària, conjunt que compta els seus partits per pallisses en contra. El format del campionat, sense eliminats en la primera fase, possibilita aquests desequilibris.

Espanya ja havia vençut en els dos primers partits contra Finlàndia (53-123) i Letònia (89-59). Contra els otomans ha estat més complicat. De fet, guanyaven per 58-56 a 1.11 per al final, però sis punts consecutius del madridista Marcos Zurita, que ha acabat amb 28, han decantat la balança.

Pel que fa als jugadors dels bagencs, Lucas Sánchez ha anotat 8 punts i ha capturat 3 rebots i Gerard Fernández ha fet 6 punts i n'ha agafat 5, tot sota la direcció del tècnic Carlos Flores.

Espanya no hauria de tenir problemes per accedir als quarts de final, ja que Bulgària ha perdut els seus partits de la primera fase per 40-97 contra Lituània, 110-59 davant de Sèrbia i 52-86 en el seu partit amb Alemanya.