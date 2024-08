El Baxi Manresa es presenta amb "més demanda que oferta" per omplir el Nou Congost

Com ja és habitual, la seu de la Mútua Intercomarcal ha estat el teló de fons de la presentació de la plantilla 2024/25 del Baxi Manresa. Una cita que només s'ha perdut la darrera de les incorporacions del club, anunciada a les xarxes socials avui mateix, el "versàtil i atlètic" interior Chuba Ohams, segons l'ha definit el nou entrenador del club manresà, el gallec Diego Ocampo. Una jornada que, a diferència de l'any passat, precedeix els inicis dels entrenaments en grup, que com ha dit el màxim responsable tècnic, començaran aquesta tarda, amb alguns jugadors, com el jove base andalús Mario Saint-Supéry, acabat d'arribar de l'aeroport.

Ha estat doncs el primer contacte directe entre el nou grup de jugadors i els mitjans, però també entre molts d'ells. Per tant, el començament d'un vincle que, com ha assegurat Ocampo, ha de ser clau "per a construir un equip amb poc temps i amb l'objectiu de ser competitius de seguida", tot i reconèixer que "serà complicat".

La clau residirà en la figura dels veterans, que "hauran d'ensenyar als nou què és Manresa i quina importància té el bàsquet a la ciutat", tot i recordar que "també serà imprescindible que els fitxatges parin atenció per saber estem en una ciutat molt compromesa on tothom dona el màxim per venir a veure'ns".

Els jugadors encara no s'han exercitat al Nou Congost / Oscar Bayona

També ha fet especial menció en la importància de transmetre el significat del bàsquet a la ciutat el president del Bàsquet Manresa, Josep Maria Herms, que s'ha mostrat molt satisfet pel fet que "ja no hi hagi abonaments disponibles, i hi hagi llista d'espera". Un fet que, segons ell, "demostra que la ciutat té ganes de bàsquet i està il·lusionada amb el nou projecte esportiu".

Herms s'ha mostrat convençut que els aficionats gaudiran de "bàsquet de qualitat" de la mà de tots els jugadors i membres el cos tècnic, però també s'ha mostrat caut, reconeixent que la "principal obligació" del club serà "lluitar per la permanència a la Lliga ACB". Tot i això, el president del Bàsquet Manresa ha expressat plena confiança en la feina de construcció de plantilla feta per Ocampo i el director esportiu de l'entitat, Xevi Pujol, que "estic convençut que ens donarà il·lusió i bons moments".

"Caure i tornar-se a aixecar"

Tenir la capacitat d'encaixar els cops que vinguin i respondre'ls ha estat una de les afirmacions més concurrents durant la presentació. El primer a fer-ho ha estat Enric Torres, president de la Mútua Intercomarcal, que a banda d'agrair la religiositat amb la qual el club dona el tret de sortida a la temporada a la seu de l'entitat a Manresa, recordava que "per la nostra condició tenim prohibit per llei ser patrocinadors, però això no els impedeix fer amb el Bàsquet Manresa allò que sabem fer millor, cuidar de la salut dels jugadors".

Torres ha fet un repàs entre tots els presidents que ha tingut el Bàsquet Manresa SAE, entre els quals es troba, rememorant les diverses etapes i recordant que "la història del club va lligada sempre a saber-se aixecar després de cada caiguda".

Diego Ocampo en la roda de premsa d'aquest migdia / Oscar Bayona

Una consigna que també ha encunyat Ocampo preguntat per la identitat que vol donar al seu Baxi, "ho porto fent tota la vida. Caus i t'aixeques. Has de saber i entendre que a la vida i la lliga no sempre van les coses bé: comets errades, l'endevines... però bàsicament interioritzar que després de caure t'has de saber aixecar".

És per això que l'entrenador gallec ha posat sobre les espatlles de tots els seus jugadors la responsabilitat de continuar amb aquesta identitat d'equip que "defineix Manresa". Però no s'ha conformat amb això, i en una clara declaració d'intencions, ha expressat que "hem de jugar amb una qualitat molt gran, amb molta intensitat, però també saber gestionar els aspectes emocionals i col·lectius".

Una consigna que de segur serà clau de cara a complir l'objectiu esportiu de la temporada, que no serà altre que "ser sempre molt competitius, no donar cap partit per perdut i acabar sempre orgullosos de nosaltres mateixos". Això no sempre serà suficient, "perquè els altres equips també juguen i tenen molt a dir, però és una realitat que si arribem igualats al final dels enfrontaments, tenim un 50% d'opcions a guanyar-los".