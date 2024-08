Les cares noves del Baxi volen "oferir a l'afició un gran espectacle"

El nou Baxi Manresa ja comença a preparar la temporada 2024/25. Un curs que es presenta molt diferent de l'anterior, amb canvis a la banqueta i molts jugadors nous sobre el parquet. Construir un equip que haurà de ser competitiu des de l’inici no serà una tasca fàcil per Diego Ocampo, però el cert és que Mario Saint-Supéry, Álex Reyes i Derrick Alston Jr, tres de les nou cares noves de la plantilla del Baxi, estan disposats a "oferir als aficionats un gran espectacle".

Els estius amb tants canvis són sempre una incògnita, però per a Saint-Supéry, la clau de l’elecció de Manresa com a destí té nom i cognom: Diego Ocampo. "La nostra relació i l’experiència de treballar junts (al Tizona Burgos) és espectacular, des de l’inici em va donar molta confiança i vaig sentir que apostava per mi". Un altre dels que personalitza un dels aspectes decisius per a aterrar a la capital bagenca és Alston Jr: "el meu pare i la meva família tenen un gran record del club, i sempre n’han parlat molt bé". Però el fill del campió de la Lliga del 98 no només es guia per la nostàlgia "gairebé tots els jugadors que han passat pel club, el meu pare entre ells, van tenir un gran any i van disparar la seva carrera. Espero fer el mateix". Un factor que també va ser diferencial per Álex Reyes, que a banda de la "millora personal" posa en relleu "la tendència positiva que ha agafat l’equip aquestes temporades, sempre lluitant i rondant el play-off i la Copa del Rei".

El factor Congost

Reyes i Saint-Supéry ja han experimentat "l'olla a pressió" que és el Nou Congost, però tots dos desitgen trepitjar de nou el parquet de l'equipament manresà. "Ha de ser un moment brutal de viure-ho com a jugador local" confessava el tirador extremeny, que també confia que "ens doni un gran impuls per a assegurar victòries". El jove base nascut a Màlaga, també recordava "el gran ambient" que es viu al Congost, "sobretot quan els partits estan ajustats, l'afició sempre està a sobre i anima a tope". L'ala-pivot estatunidenc també es frisa per saltar a pista: "tothom amb qui he pogut parlar m'ha assegurat que serà increïble, tinc moltes ganes d'experimentar-ho per primera vegada".

Alston Jr, dimecres, a la presentació de la plantilla / Oscar Bayona

El poc temps que han tingut a la ciutat no ha permès que cap de les tres noves incorporacions trepitgés massa Manresa, però tots coincideixen que ho faran durant la pretemporada. Alston Jr ha estat qui més ha sortit, "un parell de vegades", però assegura que "la gent ha estat molt amable, l'energia de la ciutat és molt positiva i ho estic gaudint molt". Saint-Supéry, que tot just dimecres arribava a la ciutat, ha optat per "esperar que arribin els meus pares per sortir i descobrir plegats la ciutat". Reyes, en canvi, ja fa més dies que s'ha assentat a Manresa, "però entre organitzar la casa i la calor, que no ha donat treva aquests darrers dies, tampoc m'han motivat massa a sortir". Tot i això, es mostra obert a "escoltar recomanacions de llocs on menjar i passejar", i confia que durant la pretemporada, "on tenim més temps lliure, acabaré de conèixer la ciutat".

Reyes, durant la presentació de l'equip a la Mútua Intercomarcal / Oscar Bayona

Fins i tot abans de realitzar la primera sessió d'entrenaments, que va tenir lloc dimecres a la tarda, tots tres ja fixaven els seus objectius esportius en la temporada regular. El base cedit per l'Unicaja no dubtava, i a banda de "continuar el meu desenvolupament com a jugador", està segur que "l'equip estarà a l'altura i complirem amb el que se'ns demana". L'ala-pivot estatunidenc apostava per "no ser concret en una posició a la classificació", i considera que "si afrontem cada partit per guanyar-lo, serem supercompetitius i farem gaudir als aficionats d'una gran temporada". Reyes s'oferia a bé comú: "vull posar tot allò que faig al servei de l'equip, és la raó per la qual estem aquí", però tampoc renunciava a "mantenir la línia ascendent que he encadenat aquestes darreres temporades a l'ACB" a més d'estar convençut que "si no hi ha cap contratemps, aquesta nova aventura serà molt bonica".