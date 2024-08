Brandon Taylor jugarà al Leyma Corunya

Brandon Taylor continuarà la seva aventura a la Lliga ACB com a jugador del Leyma Corunya. Després d’un efímer i poc lluït pas pel Baxi Manresa, el base estatunidenc ha estat anunciat avui com la darrera incorporació a la plantilla de l’equip gallec. El seu nou equip confiarà en el californià per guiar-los en el seu debut a la màxima categoria del bàsquet estatal.

Taylor va disputar 33 partits com a jugador del Baxi, enregistrant de mitjana 8,5 punts, 2 rebots i 3 assistències. El cert és que el base nascut a l’estat de Califòrnia arribava com una de les figures que havia de canalitzar la capacitat anotadora de l’equip, però la irregularitat en els percentatges el va anar deixant sense protagonisme.

Taylor tornarà al Nou Congost el diumenge 9 de març, en el marc de la jornada 22 de la fase regular de la Lliga ACB. Però el primer enfrontament de l’equip del Bages contra el seu exjugador serà a terres gallegues, en la jornada 10, que es disputarà dissabte 7 de desembre.