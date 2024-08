El Baxi fa oficials els dorsals de la plantilla pel curs vinent

Tot just resta un mes i sis dies perquè el Baxi Manresa debuti en la fase regular de la Lliga Endesa. I com no podria ser d’altra manera, el club ha fet oficials avui els dorsals que lluiran els tretze protagonistes que saltaran al parquet davant del nou València Basket de Pedro Martínez i Brancou Badio.

Els quatre jugadors que continuen a l’equip: Guillem Jou, Marcis Steinbergs, Musa Sagnia i Dani Pérez continuaran lluint el 5, el 12, el 13 i el 55 respectivament. Els encarregats de ser els pals de paller per a guiar les nou incorporacions que acaben de conformar els tretze escollits per Diego Ocampo i Xevi Pujol.

D’entre les sorpreses destaquen les eleccions de Santiago Véscovi i Emanuel Cate. L’escorta uruguaià opta per vestir el 4, un dorsal d’entrada molt diferent del 25 que estampava amb l’equipació dels Tenessee Volunteers. També canvia el pivot romanès, que després d’optar en gairebé totes les etapes de la seva carrera pel 15, passarà a dur el 97 imprès a l’esquena.

Derrick Alston Jr. també canvia de dorsal respecte el curs passat, però en el seu cas ho fa per retrobar-se amb el 21 que portava serigrafiat en la seva etapa a Boise State, a l’NCAA. Bodian Massa ha lluit el 10, l’11 i el 13 en la seva carrera, i a Manresa s’ha acabat decidint per la segona opció, la mateixa que quan jugava al Bourg.

La resta de fitxatges opten per continuar amb el dorsal que els ha acompanyat en la seva carrera: l’1 per Chuba Ohams, el 8 per Álex Reyes, el 17 per Mario Saint-Supéry, el 24 per Cameron Hunt i el 32 per Retin Obasohan.