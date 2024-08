El Baxi debuta d’excel·lent contra el Bàsquet Girona (100-68)

Sant Julià de Vilatorta ha entonat una efusiva benvinguda als jugadors del Baxi Manresa en el seu debut competitiu en la pretemporada. El nou projecte de Diego Ocampo ha debutat amb victòria davant d’un Bàsquet Girona que, com els bagencs, proposava un ritme de joc frenètic, però que han demostrat no estar, de moment, al nivell dels manresans.

La recepta de joc que han preparat Ocampo i Fotis Katsikaris era certament similar: córrer, córrer i, en cas de dubte, córrer una mica més. Sense importar que ens trobem en una fase molt prematura de la temporada. Una clara declaració d’intencions de cara al futur. Un escenari sobre el parquet que ha fet lluir, sobretot, els jugadors amb major capacitat física de cada equip.

Davant del poc encert exterior inicial, Derrick Alston Jr i Chuba Ohams han estat qui més ha brillat en situacions individuals. Amb molta activitat de mans en defensa i espectaculars accions per sobre de la cistella en atac. En el joc en parelles, ha destacat per sobre de la resta la connexió Pérez-Cate, que ha servit a l’interior romanès per anotar 7 punts gairebé consecutius.

Les nombroses baixes amb que l’equip manresà arribava a Sant Julià han obligat a Ocampo a recórrer jugadors de la base per completar la plantilla de dotze. Bodian Massa no estava disponible per la lesió als isquiotibials, Retin Obasohan encara s’està recuperant d’una lesió al peu i Guillem Jou i Cameron Hunt s’han quedat fora de la convocatòria per gestionar la càrrega física.

I quan ha estat el seu torn, no han fallat. Max Gaspà ha mostrat una gran versió individual, decidint gairebé sempre bé i absorbint el contacte en les finalitzacions sota cistella, que li han resultat 15 punts. Ondra Hustak també ha demostrat les seves virtuts físiques i tècniques en les accions que l’equip l’ha trobat en continuacions, exhibint també una gran capacitat per córrer a camp obert i defensar jugadors més petits en defensa. Qui ha patit una mica més ha estat Lucas Sánchez. El júnior de primer any ha demostrat una gran capacitat per entendre el joc tot i les dificultats que li suposava contactar amb els jugadors gironins.

El duel ha arribat al descans amb un 42-36 al marcador favorable als d’Ocampo que feia justícia al vist sobre el parquet, un Baxi molt més decidit i amb consignes clares, i un Bàsquet Girona amb més incerteses i sense una identitat tan clara. Conscient que això era un avantatge, el tècnic gallec es va encarregar que els seus homes no es relaxessin ni un sol segon, animant i mantenint una línia de comunicació constant. Passió i frenesia que el feien passar gairebé més estona dins del parquet que en la seva àrea tècnica.

Al final, tot i que el Bàsquet Girona ha tornat del descans molt més contundent, els manresans han sabut llegir amb molta efectivitat la majoria d’accions, trobant en tot moment l’home alliberat. Una circumstància que els ha permès jugar amb certa comoditat els darrers minuts, cloent d’aquesta manera un debut d’excel·lent.