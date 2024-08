El Baxi treballa "per saber qui volem ser" sobre la pista

Les temporades són molt llargues, sobretot quan a més de a la Lliga ACB s’ha de ser competitiu a Europa. És per això que quan abans es comença a treballar per conèixer bé els teus companys i trobar els automatismes que acompanyaran l’equip durant la temporada, millor. Sobretot quan a més de canviar una quantitat substancial de jugadors de la plantilla, nou, s’hi afegeix la incorporació d’un nou entrenador.

Però pel que ha dit des del dia de la seva presentació, i sobretot el que s’ha pogut veure en el primer i únic enfrontament de pretemporada, el Baxi de Diego Ocampo està més encaixat del que molts es podien imaginar. Si més no, aquesta sensació va donar l’equip contra el Bàsquet Girona. A qui, independentment del resultat, va superar en gairebé tots els aspectes sobre el parquet de Sant Julià de Vilatorta.

De moment, com reconeixia el mateix entrenador gallec tot just acabar el primer duel de preparació, "ens hem de centrar en conèixer qui volem ser, fins i tot abans de saber com volem jugar. Hem de tenir un esperit que es fonamenti en l’esforç i la generositat". El cert és que fins ara, si d’alguna cosa no es pot queixar el màxim responsable tècnic del nou Baxi és precisament de l’esforç i de la generositat que han demostrat els seus homes.

Alston Jr i Gaspà van ser dues de les sensacions del duel d'estrena / Quim Alberch

S’havia de crear, amb un temps rècord, un equip unit. Una tasca que malgrat que no ha hagut de començar de zero, "no serà fàcil" avisava abans de veure per primera vegada els seus jugadors sabre el parquet. "He heretat un projecte immens, però desgraciadament només en queden quatre jugadors. Vull construir a partir d’aquí i conjugar-ho amb la filosofia que porto anys aplicant", reconeixia el tècnic gallec.

I és que l’important nombre de nous jugadors a la plantilla no és un tema a no tenir en consideració. El darrer estiu amb molt de moviment a les oficines del club, el de la temporada 2022/23, el Baxi va encetar la temporada amb un preocupant 2-10 en les primeres dotze jornades de lliga i va acabar salvant la categoria sobre la botzina. Per tant, sembla imperatiu encarar de manera positiva el curs competitiu, i malgrat els canvis, s’opta per a mantenir una filosofia de joc molt similar a la que tantes alegries va donar la temporada passada.

La frenesia en el joc i la voluntat de córrer sempre que es pugui són la recepta que busca entaforar als seus jugadors Ocampo. A Sant Julià de Vilatorta l’entrenador gallec va estar sempre a sobre dels seus homes perquè aprofitessin cada instant de joc. En més d’una ocasió semblava que es disposés a sacar de banda o a baixar la pilota per a intentar trobar una cistella a camp obert. No en va, l’equip va jugar a un ritme d’una vuitantena de possessions en els primers vint minuts d’amistós: "és el que volem, trobar el millor llançament en el menor temps possible".

La importància dels joves

Les nombroses baixes amb les quals l’equip afronta aquests primers partits de prova, no preocupen en excés al tècnic "hem de cuidar físicament molts dels jugadors, perquè l’objectiu no és que juguin ara, sinó que arribin bé a l’inici de la temporada".

D’entre els tocats, destaca per sobre de la resta el pivot francès Bodian Massa, que pateix una lesió muscular a l’isquiotibial de la cama esquerra, i "necessitem que passin quinze dies per veure com evoluciona". Tampoc estava a to un dels tres bases de la plantilla, el belga Retin Obasohan, que està "en la darrera fase de recuperació d’una lesió al peu". Els altres jugadors que arrosseguen molèsties i van ser baixa són el capità Guillem Jou i l’escorta Cameron Hunt, que van descansar per gestionar càrregues físiques. Jugaran avui contra el València? Doncs tot sembla apuntar que no, "haurem de veure com de carregats estan i ho decidirem dissabte al matí".

Els lesionats o tocats durant el primer partit de la pretemporada / Quim Alberch

Les absències van propiciar la irrupció de tres dels jugadors amb més futur que estan vinculats al club bagenc. Qui millor sensacions va deixar va ser el base barceloní Max Gaspà, que ja durant la temporada era un dels habituals en les convocatòries de Pedro Martínez quan es necessitava algun jugador de cuota. A Sant Julià, va saber absorbir com ningú els contactes en situacions de penetració a cistella. Sense ser importants els punts, "esti molt sorprès pel seu esforç. No els regalaré res, s’ho han de guanyar, però si aprofiten l’oportunitat, millor per ells. Els donaré el que es mereixin" sentenciava.

També Ondrej Hustak es va destapar a Sant Julià. El jove pivot "sortia d’una malaltia complicada a l’estiu i ha arribat molt bé tot i aquesta adversitat" sent una referència interior durant els minuts que va ser a pista i demostrant que té qualitat per, com a mínim, tornar a jugar cedit a Segona FEB. El darrer dels joves en debutar va ser el rubinenc Lucas Sábchez, "que juntament amb el Gerard (Fernández) entrenen amb nosaltres des que van arribar de l’Europeu" on van assolir la plata.