El nou Baxi es consolida davant d’un rival d’entitat (93-105)

El segon duel de pretemporada del Baxi estava marcat pel retorn de dues de les figures més importants la temporada passada a Manresa, Brancou Badio sobre la pista i Pedro Martínez a la banqueta. Els bons records de les seves etapes a la capital bagenca han motivat que els nombrosos aficionats que s'han desplaçat fins a Sant Julià de Vilatorta els dediquessin una calorosa benvinguda.

Un altre dels atractius de l'enfrontament era el debut d'una de les tres incorporacions que no estaven disponibles davant del Bàsquet Girona, Cameron Hunt. L'estatunidenc ha gaudit de poc més d'una quinzena de minuts en els quals ha mostrat a l'afició una de les seves principals virtuts, els canvis de ritme elèctrics amb la pilota a les mans. Precisament amb l'entrada de Hunt al parquet i la irrupció de Mario Saint-Supéry a la direcció del joc manresà, el Baxi ha mostrat la seva millor versió.

El ritme era frenètic i aprofitant-se de les errades que cometia l'equip taronja, els d'Ocampo van encadenar tres triples i un parell de bones accions en transició per capgirar un igualat electrònic. Un canvi de dinàmica efímer, però que amb poc més d'un minut els ha donat 11 punts d'avantatge. La proposta de tots dos tècnics coincidia a no deixar passar ni un instant amb la pilota aturada i de la mateixa manera que els manresans havien obert forat al marcador, els de Martínez l'han tornat a ajustar replicant el parcial.

Tot allò que el Baxi havia d'aconseguir mitjançant accions que rarament superaven els 12 segons de possessió, el València semblava contrarestar-ho valent-se de llançaments des de més enllà dels 6,75. En canvi, els manresans no han trobat un encert constant durant tota la primera meitat, i en tot cas, els triples que convertien acostumaven a ser en llançaments de jugadors alliberats derivats d'una circulació de pilota amb sentit i a tota velocitat.

Els valencianistes semblaven controlar el ritme sobre el parquet, però de nou, l'entrada de Hunt ha fet canviar la dinàmica. L'escorta semblava imparable per a qualsevol dels defensors amb qui s'emparellava, i sobretot va treure petroli nombroses vegades gràcies a amagar la sortida per la banda on el pivot venia a bloquejar, per superar el seu home amb una primera passa molt ràpida. També la seva energia i activitat defensiva el van convertir en un mal de cap per Martínez i els seus, i amb la confiança pels núvols, fins i tot es va atrevir amb un triple en transició després d'una pèrdua que ell mateix havia forçat.

Després del descans, una apagada generalitzada de l'enllumenat al pavelló ha servit a tots dos tècnics de temps mort improvisat. Mentre el públic entonava un "moltes felicitats", les llanternes dels mòbils il·luminaven les pinyes de tots dos conjunts. Un petit incident que tot i saldar-se en poc més de dos minuts, ha deixat una imatge de postal. Però també s'ha notat sobre el parquet, i dos minuts molt intensos dels taronja els han permès obrir un lleuger avantatge al marcador. Però el Baxi no s'ha arrugat, i ha mostrat una gran versió coral per a tornar al partit.

Una de les accions del partit, gens positiva per a l'esport, ha estat una enganxada entre el valencianista Jean Montero i Hunt. El jugador taronja ha colpejat amb la cama Saint-Supéry mentre el malagueny era a terra, i l'estatunidenc, que ja venia encès, ha estat el primer de la banqueta en encarar-se amb l'exjugador de l'Andorra. A partir d'aleshores, el duel s'ha embrutat i ha agafat un to poc usual en aquestes alçades de la temporada. El partit s'ha trencat del tot i la poca col·laboració arbitral només n'ha deslluït el final. El que sembla segur és que als valencianistes els esperarà un inici de lliga regular calent al Nou Congost.

