Bàsquet/Lliga Endesa
Akobundu-Ehiogu entra a la llista final de Nigèria per a l'Afrobasket d'Angola
El pivot nigerià debutarà dimecres contra Madagascar en un torneig que es pot allargar fins al dia 24 i no iniciarà la pretemporada amb el Baxi
El nou pivot del Baxi Manresa Kaodirichi Akobundu-Ehiogu debutarà aquest dimecres, a les 15.30 hores, contra Madagascar, a l'Afrobasket, la competició per seleccions del continent africà que es disputarà fins al dia 24 d'aquest mes a Luanda (Angola). L'exjugador del Varese ha entrat a la llista definitiva dels nigerians, un dels candidats al títol i, per tant, no serà amb els bagencs en els primers dies de la pretemporada, que arrenca dilluns vinent.
Akobundu-Ehiogu entra en una llista en què també hi ha el jugador del MoraBanc Andorra Stan Okoye i el del Hiopos Lleida Caleb Agada. El primer partit, en teoria, és el més fàcil. Divendres, a la mateixa hora, Nigèria s'enfrontarà a Tunísia i acabarà la participació en la fase inicial diumenge davant de Camerun.
Els dos primers de cadascun dels quatre grups jugaran els quarts de final, els dies 20 o 21 d'agost. La semifinal serà el 23 i la final, el 24. S'espera que Ehiogu es pugui incorporar a l'equip la setmana següent, amb temps més que suficient per preparar el debut en el primer amistós, el 5 de setembre, a Sant Julià de Vilatorta contra el MoraBanc Andorra.
L'Afrobasket serà una bona oportunitat per veure jugadors de la Lliga Endesa jugant amb les seves seleccions. El partit inicial, per exemple, serà el debut de Senegal, contra Uganda, amb l'exjugador del Baxi i actualment al València Brancou Badio. També hi ha d'altres cares conegudes com els madridistes Bruno Fernando (Angola) i Edy Tavares (Cap Verd), l'expivot del Manresa Jordan Sakho (República Democràtica del Congo), el valencianista Matt Costello (Costa d'Ivori), l'estrella del Mònaco Alpha Diallo (Guinea) o el sudanès del sud Kur Kuath (Gran Canària).
El Baxi tindrà en aquesta pretemporada algunes peces cedides a les seleccions. A part d'Akobundu-Ehiogu, l'escorta porto-riqueny Alfonso Plummer jugarà l'AmeriCup com a màxim fins al dia 31 a Nicaragua. El tècnic Diego Ocampo serà amb Txèquia a l'Eurobasket, que comença el dia 27, i a les prellistes hi ha el belga Archange Izaw-Bolavie, amb moltes opcions de participar-hi per les moltes baixes de la seva selecció, com la de Retin Obasohan, i el letó Marcis Steinbergs, que podria ser tallat per la profunditat de recursos del conjunt bàltic que dirigeix Sito Alonso. Els partits es podran seguir per la plataforma de la FIBA Courtside 1891.
- La família d’un dirigent veïnal manresà vol portar el SEM als jutjats per la seva mort
- L'app de Manresa que triomfa a tot el món: pacients de 80 països ja la fan servir
- La Seu canvia de pregoner de la Festa Major davant les crítiques a les xarxes socials
- Compte enrere per a l’eclipsi del segle: Catalunya ja prepara un mapa detallat amb els millors llocs per gaudir d’aquest fenomen
- Aquest restaurant és la parada del pilot Franco Colapinto en les seves rutes ciclistes pel Bages
- Laura Torrente, creadora de contingut: «Al principi els meus pares no entenien per què les marques em regalaven coses»
- Cau a Manresa i la Seu una banda que va guanyar 10 milions d’euros venent mobles falsos de disseny exclusiu
- El pilot de Fórmula 1 Franco Colapinto viu de prop la Cabra d’Or de Moià