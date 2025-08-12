Bàsquet
La selecció sub-16 arriba a quarts de l'europeu després d'apallissar Romania (97-72)
El jugador del Bàsquet Manresa Guillem Ecker anota 7 punts per a l'equip de Carlos Flores, que ara s'enfrontarà a Lituània
La selecció espanyola masculina sub-16 de bàsquet s'ha classificat aquest dimarts per als quarts de final de l'europeu que es disputa a Geòrgia després de superar Romania en la primera eliminatòria, la de vuitens, per un rotund 97-72. L'equip estatal està dirigit pel tècnic del Bàsquet Manresa Carlos Flores, habitual assistent de Diego Ocampo, i té l'ala-pivot també del conjunt bagenc Guillem Ecker. El jove jugador ha fet la seva millor actuació del campionat, amb 7 punts, inclòs un triple, en gairebé 15 minuts a la pista.
El partit no ha estat gaire complicat per als espanyols contra un rival que s'ha posat mínimament per davant en el primer període i que tenia Gae i Lapuste com a peces més destacades. Però un parcial de 12-3 en els darrers minuts del quart ja han establert una distància que no ha fet res més que créixer.
A l'últim quart, amb l'adversari entregat, ha arribat a ser de 26, només rebaixada d'un punt al final, la qual cosa mostra que els espanyols, tot i tenir el partit sentenciat, tampoc no s'han deixat anar pensant en el partit de dimecres.
Perquè el duel contra Lituània de quarts de final d'aquest dimecres, que també es jugarà al migdia, a les 14 hores, ha de ser molt més exigent. Aquest dimarts, els bàltics han apallissat la dèbil Suïssa per 92-50. En la primera fase, ja van perdre en un enfrontament, contra Turquia, que es perfila com una de les favorites del torneig.
ESPANYA: Ferreras 18, Hadi 6, Tazo 5, Corta 8, Cerdán 8 -cinc inicial- Poza 9, Filba 2, Villarejo 4, Parra 15, Ruiz 7, Ecker 7 i Graae 8
ROMANIA: Gae 10, Banica 9, Miron 3, Stanescu 5, Kovacs 5 -cinc inicial- Tancau 5, Lapuste 13, Bernat 4, Iordachescu 4, Borcan 8, Ardeleanu i Serban 6
ÀRBITRES: Ceccarelli (FRA), Krajnc (SLO) i Värv (EST)
PARCIALS: 26-18, 55-38, 75-55, 97-72
