Bàsquet/Lliga Endesa
L'ACB ha de resoldre tres assignatures pendents abans d'arribar el setembre
L'Associació de Clubs encara no sap si tindrà una lliga de 18 o 19 equips, ha de ratificar el president després d'un estiu polèmic i confirmar els operadors televisius que retransmetran les seves competicions
Gairebé mig agost i els deures no s'han acabat de fer al carrer Iradier de Barcelona, la seu de l'Associació de Clubs de Bàsquet (ACB). L'estiu no ha estat fàcil i encara falta perquè la nova temporada comenci amb tot lligat. Aquesta setmana s'havien de desllorigar algunes situacions de les quals n'hi ha de més clares i d'altres que s'estan enquistant. Temes tan transcendentals com saber si la lliga tindrà 18 o 19 equips, la continuïtat d'un president que ha rebut denúncies i acabar de dibuixar el mapa televisiu per al proper curs s'han de resoldre quan els equips són a punt de començar els entrenaments.
Jutjat demorat
La competició està pendent de la decisió d'un jutjat de primera instància de Barcelona que ja s'hauria hagut de pronunciar dilluns. El motiu, la petició de mesures cautelars per part del Baloncesto Sevilla, antic Betis, a la decisió de l'assemblea de l'ACB de no acceptar-lo a la lliga Endesa a causa de 663.000 euros de deute no satisfets abans del 15 de juliol. El president dels andalusos, Pedro Fernández, va argumentar que no hi ha deute i que aquest es va pagar, però que el resguard va arribar fora de termini.
El magistrat sembla que es vol prendre el seu temps per la complexitat del cas i pel fet que la seva decisió determinarà si la lliga Endesa arrenca amb 18 o 19 equips, ja que l'ACB va reincorporar-hi el Coviran Granada, que n'havia baixat esportivament. Per aquest mateix motiu, encara no s'ha pogut fer públic el calendari set setmanes i mitja abans del començament del torneig, el cap de setmana del 4 i el 5 d'octubre. A més, si acaben sent 19 els equips, s'hauran de restructurar les dates que ja s'havien fet públiques i tornar a fer el tetris amb els molts partits europeus de cada club, entre ells els 18 com a mínim que el Baxi Manresa jugarà de l'Eurocup.
Reelecció dubtosa
La segona patata calenta de l'ACB és la reelecció d'Antonio Martín com a president per a un tercer mandat. L'ACB va haver de muntar una assemblea a corre-cuita a principi de juliol per les informacions aparegudes segons les quals, presumptament, tant ell com el director general José Miguel Calleja, haurien cobrat un bonus irregular de 60.000 euros i també per "tracte vexatori" a diversos treballadors.
En l'assemblea, els 16 clubs que quedaven a la lliga van tancar files al voltant de Martín dient que la denúncia estava feta "amb la intenció interessada de fer mal al bon funcionament i la reputació de l'ACB". El president hauria de ser reelegit dimarts que ve, dia 19, en una assemblea extraordinària, ja que no s'ha presentat cap altre candidat. Sonava Jorge Garbajosa, però al final va fer un pas enrere.
Tot i això, aquest dimarts El Confidencial va informar que les denúncies van haver de ser transmeses al Consell Superior d'Esports (CSD) i que aquest les està estudiant. Si el govern central ho considera les hauria de portar al Tribunal Administratiu de l'Esport. El cas, per tant, encara no està tancat del tot.
DAZN, TVE i autonòmiques
La tercera resolució ve marcada per les retransmissions televisives. Movistar ha tingut el monopoli sobre l'ACB en l'última dècada, però l'oferta per renovar el contracte era el 40% més baixa que el de l'anterior. Fins al juny passat podria estar pagant uns 19,5 milions d'euros en tots els conceptes.
A causa d'això, l'associació de clubs va buscar alternatives i en va trobar una que sembla que el satisfà. En l'assemblea que es va fer el 24 de juliol passat a Madrid, els clubs van decidir apostar per la proposta de DAZN per a les properes tres temporades a raó de 14,5 milions per curs.
Tot i que l'ingrés és menor al que es rebia fins ara, la proposta de l'OTT tenia una variable, la cessió d'almenys un partit per jornades a TVE, ja sigui per La 1, La 2 o Teledeporte. Aquest fet, la recuperació del bàsquet en obert i, per tant, la possibilitat d'assolir audiències més grans compensaria la diferència econòmica, ja que podria entrar més publicitat.
A més, en les últimes hores s'ha sabut que DAZN probablement cedirà un segon partit a les televisions autonòmiques. Sembla que 3Cat i l'andalusa ja ho tindrien fet i també hi hauria interès d'altres com la canària. Com en els altres dos casos, però, encara no hi ha res oficial.
