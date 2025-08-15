Bàsquet
L'èxode del Baxi es mou entre càstings, confirmacions, amistosos i competició
Izaw Bolavie i Steinbergs esperen saber si Bèlgica i Letònia els inclou a la llista final per a l'Eurobasket
Puerto Rico confirma Plummer per al Torneig de les Amèriques i Akobundu-Ehiogu segueix guanyat a l'Afrocup
En els dies de vigília de l'inici dels entrenaments del Baxi Manresa, que té previst d'arrencar la preparació aquest dilluns, els seus jugadors es mouen entre els que esperen aquell dia encara de vacances i els que ja en fa uns quants que es troben en moviment. Entre aquests, la situació és diversa. Un parell esperen saber si disputaran l'Eurobasket a partir del dia 27 o poden fer cap al Congost a iniciar la pretemporada; un altre, l'entrenador, es troba enmig dels amistosos que l'han de conduir al torneig; i els altres estan entre els que ja han començat a competir, i de moment amb èxit, i els que han rebut la confirmació que disputaran un torneig i que, per tant, trigaran a fer cap al Bages almenys fins ja començat el setembre.
El càsting
És el que encara viuen els jugadors interiors Archange Izaw-Bolavie i Marcis Steinbergs. Les seleccions de Bèlgica i Letònia han d'acabar de decidir els dotze jugadors que aniran a l'Eurobasket . A més, curiosament, els dos països coincidiran en la mateixa seu, en el grup que es jugarà a Riga.
Bèlgica té encara quinze jugadors a la llista, els quals aquest cap de setmana disputen el torneig d'Oostende, que promet ser determinant per a la decisió final del tècnic Dario Gjergja. Aquest divendres va jugar contra Gran Bretanya i diumenge a la tarda ho farà contra Bòsnia i Hercegovina. Serà llavors quan caldrà prendre una decisió, tot i que l'exjugador del Charleroi no té fàcil entrar en una posició en què un ex del Baxi, Ismaël Bako, és gairebé intocable.
Aquest divendres a la nit també jugava Txèquia, la selecció que entrena Diego Ocampo, contra la potent Sèrbia a Munic i el dia anterior, Steinbergs havia participat en un extraordinari derbi entre Letònia i Lituània, que va acabar amb victòria dels segons per 105-109. El jugador del Baxi no va anotar en cinc minuts i té molta competència al seu equip, amb elements com Porzingis, Rolands Smits i el jugador del Cluj Marek Meyer. Lluitarà fins al final per ser dels dotze escollits
La competició
Qui ja està competint és el pivot nigerià Kaodirichi Akobundu-Ehiogu. La seva selecció ha derrotat Tunísia per 87-66 i ha obtingut la classificació matemàtica per a la segona fase. El jugador del Baxi només ha anotat 2 punts i ha capturat 2 rebots en 16 minuts en una exhibició de Josh Okogie, l'escorta dels Charlotte Hornets, amb 33 punts. Nigèria jugarà diumenge contra Camerun per mirar de ser primer de grup i evitar la repesca de vuitens de final.
La confirmació
Per la seva banda, la selecció de Puerto Rico ha confirmat que l'escorta Alfonso Plummer és un dels 24 escollits per jugar l'AmeriCup, el torneig de les Amèriques que es jugarà a Nicaragua entre el 22 i el 31 d'agost. L'exescorta de l'Ulm havia entrat en una prellista de 24 jugadors i ha passat el tall per mirar d'aconseguir un bon resultat en aquest campionat.
En la llista hi ha coneguts de l'ACB com l'ex del Granada Gian Clavell, l'ex del Palència Isaías Piñeiro o el pivot que el curs passat era del Gran Canària, George Conditt. Plummer no haurà tingut gaire descans aquest estiu, ja que també va jugar la lliga amb els Capitanes de Arecibo.
