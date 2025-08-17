Bàsquet/Lliga Endesa
El Baxi Manresa coneixerà el calendari de l'ACB dilluns al migdia durant el seu primer dia de curs
Els manresans podrien incorporar el pivot francès Alexandre Chassang per donar qualitat als entrenaments de pretemporada
El Baxi Manresa arrenca aquest dilluns la temporada 2025-26 i tindrà una notícia afegida a les primeres proves mèdiques que es facin als seus jugadors. L'ACB ha fet públic aquesti diumenge a la tarda que el primer dia de la setmana a migdia farà públic el calendari de la Lliga Endesa del curs vinent. Per tant, els manresans coneixeran l'ordre de partits, enguany particularment interessant, sobretot en el primer quadrimestre, ja que s'ha de compaginar amb les 18 primeres jornades de l'Eurocup.
El calendari de la lliga ha trigat tant a sortir enguany ja que s'estava pendent de la resolució del conflicte amb el Baloncesto Sevilla, que havia demanat mesures cautelars a un jutjat de Barcelona per ser integrat a la competició. La negativa judicial de dimecres passat va comportar que ja es pugui tirar endavant un calendari de 18 equips, amb el repescat Granada i l'únic ascendit, el San Pablo Burgos, com a principals novetats.
Paral·lelament, és previst que els jugadors del Baxi que no es troben en dinàmica de selecció compareguin. En la jornada de diumenge, han jugat els pivots Izaw-Bolavie, que no ha fet cap punt en la derrota de Bèlgica contra Bòsnia (70-83) i Akobundu-Ehiogu, qui ha anotat 7 punts i ha capturat 6 rebots en la victòria de Nigèria contra Camerun per 101-92 a l'Afrobasket. Els nigerians esperen rival per a quarts del duel entre Senegal i Sudan del Sud.
Tampoc on hi seran Plummer, Steinbergs i el tècnic Ocampo, però potser sí l'expivot del Llemotges Alexandre Chassang, de qui el portal francès Be Basket va anunciar que faria la pretemporada amb els manresans per donar qualitat als entrenaments davant de l'absència de dos dels tres cincs.
- El Cal Manel reobrirà aquest dimarts com El Manel, de la mà de dos joves
- Quatre ferits en encastar el cotxe contra una paret a la carretera de Vic de Manresa
- Puig-reig ret un multitudinari comiat a l’empresari Xavier Boatella
- Jordi Selga, alcalde de Guixers: «Tothom pot accedir als espais naturals de bany, però no en vehicle»
- Debut tranquil amb expulsió provocada de Joan García en el primer triomf del Barça (0-3)
- Així funciona l’estafa del gat: et poden robar fins a 8.000 euros
- El pont d’agost posa la Cerdanya al seu punt màxim de rendiment turístic
- Els Mossos adverteixen: així pots evitar robatoris a casa quan marxis de vacances