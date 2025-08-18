Bàsquet/Lliga Endesa
El Baxi Manresa torna a ser l'equip que més s'ha reconstruït de l'ACB just abans d'arrencar els entrenaments
Els bagencs, amb vuit incorporacions a la plantilla, només es veuen igualats pel repescat Granada i són la formació que s'ha nodrit de més basquetbolistes sense experiència a la lliga
El mantra que el Baxi Manresa s'ha de reinventar gairebé cada estiu no és un tòpic. I les dades d'aquesta temporada, repetides en moltes altres, així ho demostren. Just abans d'arrencar els entrenaments de pretemporada en la majoria d'equips, aquest dilluns, els bagencs són els que han fitxat més quantitat de jugadors, només igualats per un Coviran Granada que va haver de reorganitzar-se a partir del 24 de juliol passat, quan va saber que el repescaven per a l'ACB i no hauria de jugar la Primera FEB.
A part, de tots aquests jugadors, el Baxi també és l'equip que té més basquetbolistes sense experiencia prèvia a la Lliga Endesa, un fet que sol ser un incovenient, almenys durant les primeres setmanes, per l'adaptació a la competició. Els sis nous elements són el doble o el triple dels de la majoria de la lliga, que es mouen entre els dos i els tres. A més, un d'ells, el danès Gustav Knudsen, té poques hores de vol a la competició, dos partits en la temporada 2020-21 amb el Casademont Saragossa. Per tant, seria com si fossin set.
Presència a Europa
D'aquesta manera, dels vuit fitxatges del Baxi, només l'anomenat Knudsen i, sobretot, l'uruguaià Agustín Ubal tenen partits jugats a l'ACB. El jugadors sud-americà, que va arribar del Granada quan semblava que els andalusos havien baixat, s'ha foguejat al Barça, el Breogán, el Bilbao, el Palència i el conjunt de la ciutat de l'Alhambra abans d'aterrar al Congost. Però és una excepció. El Manresa que, això sí, va poder retenir Steinbergs via tempteig, ha anat a buscar mà d'obra a equips europeus i molta d'ella amb experiència a tornejos continentals, fet que serà important pel debut a l'Eurocup.
És el cas d'Hugo Benítez, que la va jugar amb el Bourg, o Alfonso Plummer, amb l'Ulm. D'altres tenen presència a la BCL [Champions], com Grant Golden, semifinalista amb l'AEK d'Atenes, o a la FIBA Europe Cup, com Archange Izaw-Bolavie al Charleroi. A sobre, s'ha fitxat Louis Olinde, qui acumula 132 partits a l'Eurolliga. L'únic que debutarà en aquestes competicions és Kaodirichi Akobundu-Ehiogu.
Aquests sis nouvinguts a l'ACB marquen un rècord al qual només s'acosten el Breogán i el Bilbao, dos dels habituals en la feina de trobar talent desconegut. Els gallecs han contractat el base Russell, els alers Cook i Dreznjak i els pivots Dibba i Brankovic. L'equip de Jaume Ponsarnau, per la seva banda, ha reclutat els escortes Jaworski i Normantas, l'ala Lazarevic i els aler pivots Petrasek i Krampelj.
També ha buscat molt a fora el Girona, amb Needham, José Ignacio Vildoza o Livingston. Això sí, ha contractat Mark Hughes, que no té experiència a l'ACB però sí a la Primera FEB, i Nikola Maric, un bosni format al Joventut i amb cinc partits d'experiència a l'Andorra, previ pas pel Getafe.
Producte quilòmetre zero
A l'altra banda de la balança hi ha els que han pogut contractar jugadors amb recorregut a la lliga. Capítol a part mereix la Penya, amb quatre fitxatges, tots quatre amb aquestes característiques, com el repescat Birgander i el seu compatriota suec Hakanson, l'ex del Baxi Cameron Hunt i una de les atraccions de la lliga, el retorn de Ricky Rubio.
El Granada també vol salvar-se amb l'experiència d'Olumuyiwa, Bozic, Burjanadze, Kljajic i Edu Durán, a part de la renovació de Pere Tomàs i l'UCAM vol apostar sobre segur amb un altre ex del Baxi, Cate, a més de Raieste, Nakic o Rubén López.
- Puig-reig ret un multitudinari comiat a l’empresari Xavier Boatella
- El fum dels incendis de l'oest de la Península enterboleix el cel de la regió
- Jordi Selga, alcalde de Guixers: «Tothom pot accedir als espais naturals de bany, però no en vehicle»
- «L’experiència duríssima dels meus pares m’ha fet una persona prudent»
- Debut tranquil amb expulsió provocada de Joan García en el primer triomf del Barça (0-3)
- El pont d’agost posa la Cerdanya al seu punt màxim de rendiment turístic
- L’històric Soccer canvia de mans i es converteix en un restaurant de cuina tradicional
- Així li va quedar la cara a Joan García després de la puntada de Muriqi