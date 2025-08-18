El debut lliguer del Baxi serà a la pista de La Laguna Tenerife

El primer partit destacat de la temporada del Bàsquet Manresa serà contra el Reial Madrid el 25-26 d'octubre al Movistar Arena

Un instant del darrer Baxi Manresa - La Laguna Tenerife

Un instant del darrer Baxi Manresa - La Laguna Tenerife

Baxi Manresa - La Laguna Tenerife, en imatges / acb Photo / Joaquim Alberch

Manresa

El Bàsquet Manresa obrirà la lliga ACB d'aquesta temporada a la pista de La Laguna Tenerife. La lliga Endesa arrenca el cap de setmana del 4-5 d'octubre, i la data concreta i l'horari es faran públics més endavant. El debut a casa no serà fins a l'11-12 d'octubre, en un partit contra el Coviran Granada. Pots consultar aquí el calendari complet.

Pel que fa a la resta de dates destacades, el Baxi s'enfrontarà contra el Reial Madrid el 25-26 d'octubre al Movistar Arena. El primer matx contra el Joventut de la temporada també serà amb l'equip manresà com a visitant, la jornada del 6-7 de desembre. El matx, d'alt voltatge sens dubte, serà el precedent d'un altre dels partits claus de la temporada, el Baxi-Barça. Serà una setmana després, en la jornada del 13-14 de desembre. En la jornada 13, del 29 de desembre al 2 de gener, l'equip manresà farà d'amfitrió del Bàsquet Girona.

Ja en la segona volta, el Baxi visitarà el Palau Blaugrana el 14-15 de febrer. L'esperat Baxi-Joventut es farà esperar fins l'11-12 d'abril i no visitarà el Bàsquet Girona fins a pràcticament un mes després, entre l'11 i el 15 de maig. La lliga acabarà amb un Nou Congost previsiblement ple de gom a gom per gaudir d'un Baxi-Reial Madrid que convertir-se en el gran final de festa d'una temporada frenètica.

