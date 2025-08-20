Bàsquet
Akobundu-Ehiogu, nou pivot del Baxi Manresa, queda eliminat de l'Afrobasket
El jugador no anota en la derrota de Nigèria contra la Senegal de Badio per 75-91 i ja pot incorporar-se a la seva nova formació
El pivot nigerià del Baxi Manresa Kaodirichi Akobundu-Ehiogu serà el primer dels membres de la diàspora de l’equip que podrà viatjar a casa i incorporar-s’hi. Ahir a la nit va quedar eliminat de l’Afrobasket d’Angola ja que la seva selecció va caure contra la Senegal de Brancou Badio per 75-91 en els quarts de final del torneig.
No ha estat un bon partit per al nou jugador del Baxi, que no ha anotat cap punt i ha capturat sis rebots. Akobundu finalitza la seva participació a l’Afrobasket, en què Nigèria estava invicta fins ahir, amb una mitjana de 4,7 punts, 5 rebots i 9,5 de valoració. Senegal jugarà una de les semifinals, dissabte, contra Mali, qui va vèncer Costa d’Ivori per 96-102.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Una forta tempesta colpeja la Seu d'Urgell i Puigcerdà amb calamarsa i inundacions: 'L'àvia diu que fa anys que no veia ploure així de fort
- Així pots rectificar en línia la teva vida laboral per augmentar la cotització a la Seguretat Social
- Mor als 75 anys Víctor Feliu, l'activista manresà en majúscules
- Una manresana, guanyadora de la primera beca al talent emergent de la Fundació Cultural Latin Grammy
- Mor un català de 37 anys mentre feia pesca submarina a Bali
- El misteri dels esquís perduts en ple centre de Manresa a l'estiu
- Necrològiques del 19 d'agost de 2025
- La comissaria dels Mossos inundada i la piscina tancada: els efectes de la forta tempesta a la Seu d'Urgell