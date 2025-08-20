Bàsquet

Akobundu-Ehiogu, nou pivot del Baxi Manresa, queda eliminat de l'Afrobasket

El jugador no anota en la derrota de Nigèria contra la Senegal de Badio per 75-91 i ja pot incorporar-se a la seva nova formació

Akobundu, en el salt inicial amb Ibou Badji, de Senegal

Akobundu, en el salt inicial amb Ibou Badji, de Senegal / FIBA

Jordi Agut

Manresa

El pivot nigerià del Baxi Manresa Kaodirichi Akobundu-Ehiogu serà el primer dels membres de la diàspora de l’equip que podrà viatjar a casa i incorporar-s’hi. Ahir a la nit va quedar eliminat de l’Afrobasket d’Angola ja que la seva selecció va caure contra la Senegal de Brancou Badio per 75-91 en els quarts de final del torneig.

No ha estat un bon partit per al nou jugador del Baxi, que no ha anotat cap punt i ha capturat sis rebots. Akobundu finalitza la seva participació a l’Afrobasket, en què Nigèria estava invicta fins ahir, amb una mitjana de 4,7 punts, 5 rebots i 9,5 de valoració. Senegal jugarà una de les semifinals, dissabte, contra Mali, qui va vèncer Costa d’Ivori per 96-102.

