El Baxi Manresa dona inici a la pretemporada amb les revisions mèdiques
Sis dels jugadors que integren la plantilla ja han passat de manera satisfactòria l'examen mèdic al CIMETIR
Redacció
Els jugadors del primer equip del Baxi Manresa comencen a preparar-se per a l’inici de la nova temporada. Aquest dimarts i dimecres bona part de la plantilla ha passat les revisions medicoesportives al CIMETIR, el Centre Integral de Medicina Esportiva, Traumatologia i Rehabilitació de la Clínica Sant Josep. Ha estat un examen medicoesportiu supervisat per professionals especialitzats en medicina esportiva que ha confirmat el bon estat físic i de salut dels jugadors.
“Aquesta revisió és primordial, per començar la temporada tant l’equip mèdic com el club s’han d’assegurar que els jugadors arriben bé”, ha afirmat després de la revisió Dani Pérez, que encara amb “il·lusió” la seva sisena temporada amb el Baxi. A més de Dani Pérez, han passat l’examen mèdic altres jugadors que tornen a formar part del primer equip, com Álex Reyes i Retin Obasohan. També han confirmat el seu bon estat noves incorporacions com Hugo Benítez, Grant Golden i Agustin Ubal. En els pròxims dies passaran les revisions la resta de membres del vestidor.
Les revisions medicoesportives inclouen un estudi antropomètric, una espirometria i proves d’esforç per determinar i valorar el bon estat físic dels jugadors.
Conveni de col·laboració
Aquestes revisions de pretemporada fetes al CIMETIR s’engloben dins del conveni de col·laboració entre la Fundació Althaia i el Bàsquet Manresa. Fruit d’aquest acord, Althaia, a través dels professionals experts en medicina esportiva de la Clínica Sant Josep, assumeix també la responsabilitat dels serveis mèdics al llarg de tota la temporada.
Les revisions mèdiques també han inclòs tests i proves funcionals que han realitzat professionals de la Unitat de Readaptació Esportiva Integral de la Clínica Sant Josep a les instal·lacions del Nou Congost. Les valoracions han permès objectivar paràmetres de força i funcionalitat per conèixer l’estat basal de cada jugador a l’inici de temporada i valorar així possibles asimetries.
Per poder fer aquestes avaluacions, la Unitat disposa d’una innovadora tecnologia, que inclou dues màquines amb diferents funcions. Això ha permès obtenir moltes dades dels jugadors per valorar, de manera molt fiable i precisa, la força, el moviment i l’equilibri en una àmplia varietat d’exercicis i salts.
Aquest tipus d’anàlisi també permet analitzar i controlar en temps real el rendiment esportiu de cada jugador i possibles processos de readaptació. Això fa que després, l’equip tècnic pugui establir estratègies individuals i personalitzades per a cada jugador que han de contribuir a millorar el seu rendiment esportiu i prevenir possibles lesions.
