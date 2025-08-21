Bàsquet/Lliga Endesa
El Baxi Manresa es presenta a mitges i sense Sagnia, però amb ambició
El jugador gambià es troba a la rampa de sortida per jugar a la lliga universitària dels Estats Units i el club ja no compta amb ell
L'equip fa l'acte inaugural amb cinc dels nous jugadors, amb quatre d'absents i sense Diego Ocampo, que entrenarà Txèquia a l'Eurobasket
Posada de llarg particular del Baxi Manresa per a la temporada 2025-26. Amb absències, a causa dels compromisos amb les seleccions, la principal de la qual la del tècnic, Diego Ocampo. El gallec, però, ha volgut ser present a l'acte deixant un breu missatge gravat. Entre els presents a la Mútua Intercomarcal tampoc no hi era Musa Sagnia, amb el qual el club ja no compta i que acabarà jugant la lliga universitària dels Estats Units amb total seguretat, tal com es va dir ja en el curs passat.
Així, a part del tècnic no hi eren Akobundu-Ehiogu, qui serà el primer de tornar perquè dimecres el van eliminar de l'Afrobasket. Tampoc Alfonso Plummer, que comença l'AmeriCup diumenge i Archange Iwan-Bolavie i Marcis Steinbergs, que estan pendents d'entrar a les llistes definitives de Bèlgica i Letònia per a l'Eurobasket.
Les novetats han estat Hugo Benítez, Gustav Knuden, Louis Olinde, Agustín Ubal i Grant Golden, els quals s'han ajuntat amb els ja veterans Dani Pérez, qui probablement serà el nou capità, Álex Reyes, Max Gaspà i Retin Obasohan. També s'estrenaven en l'acte el director esportiu, Biel Colominas, el nou tècnic assistent i primer de l'equip sub-22, Nacho Juan, i el preparador físic, Christopher Gil.
El president, Josep Maria Herms, ha enaltit les figures de Biel Colominas i la de Diego Ocampo. Ha afirmat que "afrontem la temporada amb moltíssima il·lusió i sent a Europa. Sabem que l'objectiu principal és la salvació, però aspirem a tornar a la Copa i a ser a una competició europea la temporada següent". Ha afegit, sobre els fitxatges, que "a part de bons jugadors són una gent excel·lent, implicada des del minut 1".
Abans, el president de Mútua Intercomarcal, Enric Torres, qui ha destacat el paper "dels veterans com Dani Pérez a l'hora d'explicar què fa una ciutat de 70.000 habitants a l'ACB durant més de 50 temporades". Ha recordat quan ell era president del bàsquet i es trobava "a l'altra banda" per valorar "tothom qui contribueix que aquest actes es pugui fer des de ja en fa trenta".
Per la seva banda, Biel Colominas ha dit que els jugadors de la plantilla "encarnen tot el que volem d'ells, inclosa la part humana" i ha destacat que, tot i l'absència d'Ocampo, "tenim un gran equip tècnic que sap com fer-ho tot". Ha anat parlant també sobre què esperen dels nous. D'Hugo Benítez, "un base general, que col·loca l'equip i que sap anotar també quan fa falta". Sobre els absents Akobundu-Ehiogu i Izaw-Bolavie, "recuperem el tipus de pivots que poden córrer el camp, jugar per damunt de la cistella i protegir el cèrcol" i que es poden adaptar molt a Grant Golden. D'ell ha afirmat que "és un pivot que sap compartir la pilota i farà tots els del seu voltant millors".
Sobre Gustav Knudsen, els encaixa "el seu joc de transició i que ens ajudarà a defensar diferents posicoins". El va assimilar a un Agustín Ubal "que ens suma molt i que té la mentalitat de seguir creixent". D'Olinde, "ve amb moltes ganes de seguir creixent. És un jugador d'equip que fa tot el que es necessita a un altíssim nivell". Finalment, sobre un altre absent, Plummer, "té molt bon tir exterior. Potser és menys generador que Cameron Hunt, però té molt bon tir de tres i té capacitat per defensar".
Sense Sagnia i amb reforç temporal
A l'acte no hi ha estat un Musa Sagnia que anirà a la NCAA, tot i que uns dies el club li havia atorgat el dorsal 13. En les properes setmanes, també reforçarà els entrenaments, tal com havia explicat Regió7 diumenge passat, el pivot francès Alexandre Chassang, que va acabar contracte amb el Llemotges i que ajudarà mentre faltin els dos pivots, Akobundu i Bolavie.
