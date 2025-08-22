Bàsquet/Lliga Endesa
L'1x1 de les noves incorporacions del Baxi Manresa
El director esportiu del Baxi, Biel Colominas, va aprofitar una pregunta que se li va fer per parlar un a un dels vuit jugadors nouvinguts que té la plantilla de la temporada vinent
La presentació del primer equip del Baxi Manresa sempre serveix per conèixer les noves cares, les més esperades pels aficionats. Ahir n’hi havia cinc, perquè tres d’ells encara són amb les seves seleccions. Al seu costat, sempre atents pel que necessitessin, els veterans de l’equip, qui serà el proper capità, Dani Pérez, amb Álex Reyes, Max Gaspà i un Retin Obasohan que ha acabat sent baixa de l’Eurobasket per motius físics, però qui ahir es veia amb la locuacitat habitual.
El nou director esportiu del club, Biel Colominas, va rebre una gran lloança del seu president, que va afirmar que ·«estem molt, molt, molt contents de la seva arribada, ja que ha demostrat ser una persona implicada amb el club des del primer moment».
Quan li va tocar parlar va assegurar que «estic convençut que l’equip que hem fet encarna allò que volem, i la part humana té molt a veure amb tot això».
Després, va aprofitar una pregunta per anar desgranant què els ha portat a fixar-se en aquests jugadors. Va parlar dels absents. Primer, dels pivots, Kaodirichi Akobundu-Ehiogu i Archange Izaw-Bolavie, de qui va fer un paquet er dir que «són jugadors que poden actuar amb molta energia, córrer el camp, jugar per damunt de la cistella i protegir el cèrcol, de l’estil del qual el club ha tingut d’altres jugadors en la història».
Del tercer que no hi era, Alfonso Plummer, «té molt bon tir exterior. Potser és menys generador que Cameron Hunt, però tira molt bé de tres i té capacitat per defensar».
Hugo Benítez: "L’important per a mi és que l’equip jugui bé"
Del base francès, Colominas va dir que «és diferent a Saint-Supéry. Té més un perfil de base general, que ens ajudarà a col·locar l’equip, a fer pujar el nivell defensiu. També pot passar molt bé la pilota». El jugador de Perpinyà, que té 24 anys i experiència amb el Bourg a l’Eurocup, estava d’acord, després de la presentació, amb aquesta definició. «Sí, no soc un anotador, però puc fer-ho quan fa falta. Estic més centrat en fer jugar bé l’equip i que els meus companys siguin millors. Després ja venen les meves xifres. Però el més important és que l’equip jugui bé»
Agustín Ubal: "Puc encaixar en l’equip, porto l’esperit a la sang"
Per a l’encarregat dels fitxatges és «un jugador que ens pot cobrir diferents posicions, a nivell defensiu ens fa sumar molt i té la mentalitat de seguir creixent». Segons el propi basquetbolista, «Em caracteritzo per defensar molt, per ser batallador, per córrer molt per la pista. Soc uruguaià, tinc la sang calenta. Les característiques de l’equip també són les mateixes, amb contraatacs i lluita fins al final. Hi puc encaixar. Aquest esperit el porto a la sang».
Gustav Knudsen: "Em sento preparat, tot i el gran pas"
Segons el director esportiu, «incorporem un jugador de molt treball, que encaixa en el joc en transició i ens ajuda a defensar diferents posicions». Per al danès, amb dos partits a l’ACB amb el Saragossa fa cinc anys, «Ara tinc més experiència, malgrat que encara soc jove. He millorat molt. Em sento més preparat per a la lliga ACB, tot i que soc conscient que és un gran pas»
Louis Olinde: "Aquí vull tornar a sentir que m’ho passo bé jugant"
Colominas va dir, de l’aler pivot alemany, que «ve amb moltes ganes de seguir creixent, d’apostar per això. És un jugador d’equip, que farà tot el que necessitem a un altíssim nivell». Segons el propi jugador, amb una àmplia experiència a l’Eurolliga a les files de l’Alba Berlín, «he vingut aquí per passar un gran any i gaudir del bàsquet. Fa un parell d’anys que les coses no han rutllat tan bé per a mi i vull tornar a sentir que m’ho passo bé jugant. Vull passar un gran any amb els companys. I també tenir èxit, és clar. Crec que a Manresa hi ha tot el que necessites per estar bé, però sobretot el bàsquet».
Afegeix que « l’ACB per a mi és un repte perquè fins ara només he jugat a Alemanya. Per això, aquesta és una passa endavant. A més, l’Eurocup és una bona competició» per complementar la temporada.
Grant Golden: "No soc el més atlètic però busco avantatges"
Segons Colominas, amb «el Grant afegim un perfil diferent. Té un coneixement del joc molt alt, sap compartir la pilota i farà tots els del seu voltant millors amb la capacitat d’entendre el joc». El jugador virginià ho corroborava. «No soc la persona més atlètica que hi ha en la meva posició, però busco els meus avantatges. Es tracta de l’IQ [quocient d’intel·ligència] del bàsquet, ser capaç de trobar bones passades, treure pilotes a l’exterior i que l’ofensiva flueixi»
