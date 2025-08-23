Bàsquet
Alfonso Plummer i Puerto Rico obren Panamà en canal (59-93)
El nou escorta del Baxi Manresa aporta nou punts a la victòria del seu equip en el debut a l'AmeriCup de Nicaragua
El nou jugador del Baxi Manresa Alfonso Plummer ha debutat amb una clara victòria de la seva selecció, Puerto Rico, contra Panamà a l'AmeriCup de Nicaragua. El 59-93 final deixa ben clara la superioritat boricua. El basquetbolista dels bagencs ha aportat 9 punts a la victòria en més de 19 minuts de joc.
El partit s'ha trencat, però, a la segona meitat, ja que al descans els panamenys aguantaven un marcador decent (30-40). Però un parcial de 2-18 en la sortida del tercer quart ha estat ja determinant. A més, el conjunt porto-riqueny, que sap que acumular punts de diferència és bo per possibles empats, no ha aixecat el peu de l'accelerador i ha arribat a tenir 42 punts de renda, reduïts de vuit al final.
Plummer ha fet 3 de 6 en tirs de dos i 1 de 3 en triples, ha capturat dos rebots i ha repartit les mateixes assistències. El pivot dels Mets de Guaynabo Ismael Romero, autor de 15 punts, ha estat el màxim anotador del conjunt insular.
L'AmeriCup, una competició de dotze equips que s'acabarà el dia 31, moment en què Plummer es podrà incorporar al Manresa, no s'atura i Puerto Rico disputarà el segon partit la matinada de dissabte a diumenge, a les 2.40, hora d'aquí, contra Veneçuela. Canadà, amb una equip molt inferior al que podria reunir, tanca el grup i el partit contra Puerto Rico serà la matinada de dilluns a dimarts, a les 5.10 de la matinada. Els dos primers classificats i els dos millors tercers accediran als quarts de final, que es juguen dijous.
