Entrevista | Gustav Knudsen Jugador del Baxi Manresa
«Puc aportar energia i defensa sobre múltiples posicions»
El danès torna a la lliga, on només va jugar dos partits a Saragossa, després d'haver hagut de tornar a casa i de fer un bon any a Bèlgica
Gustav Knudsen (Lyngby-Tarbaek, 2003) va haver de tornar a casa després d’haver arribat a debutar a l’ACB a Saragossa. Va disputar dues campanyes amb els Bakken Bears d’Aarhus, un habitual de les prèvies europees, i el seu any a Bèlgica, a Charleroi, li donen l’oportunitat de tornar a intentar-ho, amb més força i experiència.
Com s’ha trobat en els seus primers dies a Manresa?
Molt bé. M’agrada molt la ciutat. És propera i sembla agradable, amb la natura a prop. La gent és com una família i de moment està sent una bona experiència.
És la seva segona etapa a l’ACB després de dos partits en el seu debut a Saragossa. Com ha canviat Knudsen des de la temporada 2020-21?
Uf, d’això fa molt temps. Ara tinc més experiència, malgrat que encara soc jove. He millorat molt els dos darrers anys. Em sento més preparat per a la lliga ACB, tot i que soc conscient que és un gran pas. Tinc respecte per la lliga i el nivell que té.
Ve de jugar a Charleroi, a Bèlgica al costat d’un altre fitxatge, Archange Izaw-Bolavie. És millor haver arribat acompanyat d’un excompany d’equip?
Sí, estic esperant que torni de la selecció. És un molt bon noi. Es bo tenir algú que coneixes per estar junts. De tota manera, pel que he vist la resta de l’equip també és molt bona gent.
Comparteix posició amb Álex Reyes, que és un tirador pur, i vostè és més físic. És una combinació que pot mesclar bé?
Sí, probablement. Jo aporto energia i defensa. Puc defensar múltiples posicions i vull mostrar el meu joc.
El motiva especialment jugar l’Eurocup?
Són molts partits i una llarga competició, però jugues per competir i per donar el teu màxim en cada partit.
Hi ha hagut abans tres danesos a Manresa, Rasmus Larsen, Iffe Lundberg, a part de Jonas Zohore. Que n’opina, d’ells?
Són grans jugadors, els tinc molt respecte. Conec més l’Iffe perquè hem jugat plegats a l’equip nacional i m’ha dit que estava fent un bon moviment venint aquí. Ara jo soc el proper noi danès en aquest equip.
I els colors són els mateixos que els de la seva bandera, vermell i blanc?
Són perfectes per a mi, això m’agrada molt.
A Saragossa també van de color vermell.
Sí, però és més fosc, aquest és millor.
