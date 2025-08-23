Entrevista | Agustín Ubal Jugador del Baxi Manresa
«Volia estabilitat en la meva carrera i un lloc on explotar»
L'uruguaià, estrella al planter del Barça, ha firmat un contracte de dos anys i dos d'opcionals després de jugar a quatre equips en quatre temporades
Agustín Ubal (Montevideo, 2003) arriba a Manresa després de dos descensos, a Palència i a Granada, i amb moltes ganes de trobar regularitat. El contracte que li han fet de dos anys i dos d’opcionals li hauria de donar tranquil·litat.
Arriba a Manresa amb un contracte multianual després de jugar en quatre equips en quatre anys. És símptoma de confiança del club?
Aquest és un projecte que il·lusiona molt. La proposta que em van fer em crida molt l’atenció perquè volia estabilitat en la meva carrera, un lloc que em vulgui desenvolupar i fer explotar. A Granada vaig tenir una temporada sòlida, vaig posar el cap a la lliga, però volia un lloc on establir-m’hi. Conec el Diego des de fa anys i si li responc, ell també ho farà. Tinc moltes ganes de demostrar que estic capacitat per jugar a aquest equip.
Com pot encaixar en la línia de l’equip?
Em caracteritzo per defensar molt, per ser batallador, per córrer molt per la pista. Soc uruguaià, tinc la sang calenta. Les característiques de l’equip també són les mateixes, amb contraatacs i lluitant fins al final. Hi puc encaixar. Aquest esperit el porto a la sang, m’agrada guanyar, no perdre mai a res. La competitivitat és el que em mantindrà a l’equip.
Com veu la plantilla?
Molt bones incorporacions, molt bons jugadors, amb experiència a l’Eurocup, que és important ja que hem de jugar aquesta competició. Crec que l’Eurocup és molt similar a l’ACB, amb estils diferents. Però amb la seva experiència no tindran problemes per adaptar-se a la lliga i esperem mantenir-nos i aspirar a més.
Jugar competició europea després de dos anys sense fer-ho, era una gran motivació?
Sí, havia jugat Champions a Bilbao fa tres anys amb el Jaume Ponsarnau. M’encanta tenir dos partits per setmana perquè sempre has de pensar en el següent i hi ha moltes més competicions per afrontar, més objectius. Va ser important la trucada per venir.
Com va anar la sortida de Granada? Perquè vostè quedava lliure si baixaven, però després van ser repescats.
Tenia una clàusula que deia que si baixàvem era agent lliure. Es va consumar el descens. Tenia l’oferta del Manresa. Vaig parlar amb el club i no sabien si jugarien a l’ACB o a Primera FEB. Semblava que seria aquesta opció, però el Sevilla no va complir els requisits per pujar i vaig prendre la decisió d’apostar per estabilitat i una cosa més segura. Amb el Granada va quedar tot bé. Ells em van facilitar la sortida, perquè haurien pogut posar-s’hi en contra.
Ho haurien pogut fer?
Sí, perquè s’han quedat a l’ACB i haurien pogut reclamar-me. Però el president és una persona espectacular, em va tractar molt bé i em va deixar sortir.
