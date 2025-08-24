Entrevista | Hugo Benítez Jugador del Baxi Manresa
«Dani Pérez m’ha d’ensenyar molt sobre l’equip»
El director de joc rossellonenc es mostra un entusiasta del bàsquet espanyol i diu que sempre ha volgut jugar a l'ACB
Hugo Benítez (Perpinyà, 2001) ja és un jugador consolidat a França, on ha arribat a ser internacionalitat, però arriba a Manresa amb la missió de fer oblidar un jugador que, tot i tenir sis anys més, va impactar tant com Mario Saint-Supéry. Tot i ser català del nord i tenir cognom espanyol, no parla cap dels dos idiomes. Almenys de moment prefereix l’anglès quan no pot parlar amb algú en francès, el seu idioma.
Com se sent ja a l’equip?
Estic bé, ja hem fet el primer entrenament aquest matí i ha estat bé. L’entrenador i alguns jugadors encara no són aquí, però tothom sembla amable i ja miren per estar a punt per a la propera temporada.
Per què va voler venir a Manresa?
Soc de Perpinyà i el primer partit professional que vaig veure va ser a Girona, contra el Barça. Soc un gran aficionat del bàsquet espanyol. Era un objectiu, des que vaig començar a jugar a bàsquet, jugar en aquesta lliga, perquè és la millor d’Europa. Se’m va presentar aquesta oportunitat i la vaig aprofitar.
Tenia referències sobre el Manresa de l’any passat o dels últims cursos?
Sí, perquè hi ha hagut jugador francesos aquí últimament com Francisco i Massa. El Bodian és un bon amic meu perquè vam jugar junts a Bourg. Vam parlar el desembre i ja em va dir com de ve estava aquí amb tothom.
El director esportiu ha parlat de vostè com d’un base clàssic, que li agrada tenir l’equip organitzat. Es defineix així?
Sí, no soc un anotador, però puc fer-ho quan fa falta. Estic més centrat en fer jugar bé l’equip i de fer jugar millor els meus companys. Després ja venen les meves xifres. Però el més important és que l’equip jugui bé.
Vostè té una gran experiència a l’Eurocup amb el Bourg. Com de dura és aquesta competició?
És dura i amb bons equips. També amb molts viatges. Desafortunadament, la temporada passada no vam poder entrar a quarts de final. En l’Eurocup no hi ha cap partit fàcil, però crec que tenim un bon equip per donar el nostre màxim.
Comparteix posició amb Obasohan i Dani Pérez, a part de Max Gaspà. Quines referències té d’ells?
Vaig jugar contra el Retin fa dues temporades, quan ell era a l’Asvel i amb ell ja he pogut parlar en francès. El Bodian Massa em va explicar molt bones coses sobre el Dani. Fa molt temps que juga aquí, sis o set anys, crec, i m’ha d’ensenyar moltes coses sobre com funciona l’equip.
