Bàsquet/Lliga Endesa
Marcis Steinbergs entra a la llista definitiva de Letònia per a l'Eurobasket
L'aler pivot del Baxi Manresa jugarà la seva primera gran competició internacional a les files del principal amfritrió del torneig
El jugador del Baxi Manresa Marcis Steinbergs ha entrat en la llista de Letònia per a l'Eurobasket que comença dimecres que ve. A més, el seu país és el principal amfitrió de la competició, que es juga en quatre seus, la de Riga, a Tampere (Finlàndia), Katowice (Polònia) i Limassol (Xipre). Serà la capital bàltica, però, la que acollirà, a més dels partits del seu grup, tota la fase final des dels vuitens de final. Aquesta serà la primera gran competició internacional absoluta per al jugador, que ha renovat aquest estiu per dos anys el seu contracte amb el Baxi.
La notícia l'ha donada a conèixer el mateix seleccionador, l'italià Luca Banchi. Steinbergs s'ha vist afavorit, sense que això vulgui dir que no hagués entrat igual, per l'absència del jugador del Baskònia Rodions Kurucs, per lesió. L'altre descartat, també per problemes físics, ha estat l'ala Martins Laksa, del Jonava lituà. També n'han quedat fora Kristaps Kilps, Toms Skuja i Kalis Silins.
Segons Banchi, els descartats han fet una bona feina "però els jugadors experimentats han posat el llistó molt alt. Centrem la nostra atenció en ells. L'Eurobasket a Riga serà un des moments més importants i desafiadors de les seves carreres".
Així, al costat de Steinbergs hi haurà els bases Arturs Kurucs, Artur Zagars i Kristers Zoriks, aquest darrer recent fitxatge del Hiopos Lleida; els exteriors Dairis Bertans, Rihards Lomazs, que és l'altre jugador que debuta en un gran torneig absolut, Andrejs Grazulis i Mareks Mejeris i els alers pivots i pivots Davis Bertans, Rolands Smits, Klavs Cavars i el gegant dels Atlanta Hawks Kristaps Porzingis, l'estrella de l'equip.
Letònia debutarà dimecres mateix, a les cinc de la tarda, contra Turquia a Riga, on disputarà tots els seus partits. Les altres formacions del grup són Portugal, Estònia, Sèrbia i la Txèquia de Diego Ocampo, contra el qual els letons jugaran el darrer partit del grup, el proper 3 de setembre. En cas d'avançar fins a les últimes fases, és a dir, fins a la final, acabaria la competició el 14 de setembre, és a dir, el cap de setmana anterior a la Lliga Catalana. Letònia va arribar fins als quarts de final de l'últim Mundial, ara fa dos anys, i va perdre per només dos punts contra Alemanya, posterior campiona.
El Baxi queda ara pendent de saber la llista de Bèlgica, probablement aquest dilluns, per conèixer si hi entrar un altre dels seus jugadors, el pivot Archange Izaw-Bolavie.
