Bàsquet
Plummer anota 17 punts en la segona victòria de Puerto Rico a l'AmeriCup
El combinat 'boricua' supera Veneçuela per 97-70 i assegura la classificació per a quarts abans d'enfontar-se a Canadà
El jugador del Baxi Manresa Alfonso Plummer va anotar 17 punts, amb un 60% de tirs de camp, inclosos dos triples, en la victòria de Puerto Rico contra Veneçuela per 97-70 en la segona jornada del grup B de l'AmeriCup que s'està disputant a Nicaragua. Amb aquest marcador, el conjunt boricua, que el dia anterior havia vençut Panamà per 59-93, ja està matemàticament classificada per als quarts de final del torneig. Encara li falta jugar contra Canadà la matinada de dilluns a dimarts per saber qui és primer de grup.
Plummer, que el primer dia va fer 9 punts, ara gairebé va doblar el registre, amb un excel·lent 4 de 5 en tirs de dos punts, amb tres tirs des de dins de la zona i un des de curta distància, i dos triples, tots dos des de la banda dreta de l'atac. Només va ser superat, quant a puntuació, pel seu company Ismael Romero, autor de 19, i pel veneçolà Eric Mijares, que en va fer 25. En l'altre partit del dia, Canadà va destrossar Panamà per 99-49.
Sobre el partit, després d'una primera meitat igualada (43-43), un parcial de 27-15 en el tercer quart va obrir les primeres diferències que van anar creixent exponencialment en el definitiu. Guanyar Canadà serà important per al conjunt de Plummer per buscar un encreuament més amable, segurament un millor tercer dels tres grups en disputa, i evitar potències continentals com Estats Units [amb un equip de circumstàncies, això sí], Brasil, República Dominicana o Argentina.
