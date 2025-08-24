Entrevista | Grant Golden Jugador del Baxi Manresa
«Quan vaig parlar amb Ocampo em va agradar la seva proposta»
El pivot virginià ha de ser el punt de suport el joc interior manresà a partir del qual es generin avantatges
Grant Golden (Richmond, Virgínia, 1998) ha arribat al Baxi per escanejar la pista des de prop de la cistella i fer millors els companys. I si cal, també per aconseguir bones xifres.
Com se sent, en les seves primeres hores a Manresa?
Molt bé, ha estat un procés fàcil tot i que arrossego una mica de jet lag. La gent ha estat molt amable amb mi i ja hem fet un bon entrenament avui. Estic cansat, però en un parell de dies estarà tot correcte.
Per què va decidir acceptar l’oferta del Baxi per jugar a l’ACB?
Era una gran oportunitat perquè l’ACB té un nivell molt alt i és una gran lliga. Òbviament, jugar l’Eurocup també és una gran oportunitat. Vaig poder parlar amb l’entrenador per telèfon, em va agradar molt la proposta, el que em va dir. Em va semblar un tècnic correcte, però també dur, que és el que vull, i no tinc res més sinó agrair la benvinguda a la ciutat i als aficionats que m’han fet notar que és un bon moviment per a mi.
Tenia referències sobre l’estil de joc del Manresa?
Sí, vaig veure un parell de partits de la passada temporada. Tenien un ritme molt alt i l’ambient del pavelló semblava fantàstic, amb els aficionats. Estic molt impacient per ser part d’això, adaptar-m’hi tan ràpid com pugui i trobar el meu rol aquí.
Un periodista grec em va dir que amb el seu joc fa més contents els seus companys d’equip, gairebé com a un segon base a la pista. Hi està d’acord?
Totalment. No soc la persona més atlètica que hi ha en la meva posició, però busco els meus avantatges. Es tracta de l’IQ [quocient d’intel·ligència] del bàsquet, ser capaç de trobar bones passades, treure pilotes a l’exterior i que l’ofensiva flueixi. Aquestes són les meves virtuts i espero que ens ajudin a tot l’equip.
La majoria dels seus companys en el joc interior són molt atlètics. Aquesta virtut els fa complementaris a vostè?
Segur que sí. No tan sols perquè competirem entre nosaltres en els entrenaments amb estils diferents de joc, sinó perquè jugarem partits plegats i és bo tenir jugadors amb virtuts diferents. Crec que això ens anirà bé per obtenir avantatges.
A la passada final four va jugar contra l’Unicaja i el Tenerife, qui és el seu primer rival a la lliga. Va notar jugant contra ells el potencial de la lliga ACB?
Estaven formats per jugadors molt, molt, molt talentosos i per molt bons entrenadors. Els dos equips eren molt disciplinats. No vam poder guanyar l’Unicaja, però sí el Tenerife en el partit pel tercer lloc. Va ser una bona victòria per a nosaltres, però el seu talent és molt gran. A la lliga haurem d’anar partit a partit, ser capaços de competir i mostrar el que tenim.
